撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-05-22 12:00

《愛妻物語》是近年日本頗受好評的喜劇作品，電影改編自導演足立紳撰寫的小說《乳房上的蚊子》，充滿了半自傳意味。電影將婚姻和男女關係作主題，卻絲毫不賣弄溫情。編導成功把夫妻間的矛盾、人的惰性和缺點用喜劇的方式展現出來。

《愛妻物語》的主角是一位落魄編劇柳田豪太（濱田岳飾），他懶惰又好色，全靠能幹的妻子千花（水川麻美飾）打工做飯。結婚十年，豪太與千花的房事不順利，千花也嫌棄豪太沒有責任感。突然有製作人找豪太撰寫關於手打烏冬的劇本，豪太費盡力氣說服千花一起前往香川縣做資料搜集。一路上兩人的矛盾終於大爆發，家庭與事業的兩難帶來了一段爆笑的荒誕旅程。

編導足立紳有一個很重要的創作特色，他絕不會對生活中的情感加以修飾，比如平凡人的猥瑣、生活的殘忍、兩性關係的荒誕，他通通將這些窘迫的情形寫進劇情裏。這種捕捉生活細節的能力，令他撰寫的喜劇題材別具寫實的味道。

主角濱田岳與水川麻美的表演叫人拍案叫絕。實力派演員濱田岳演活了好色小男人，水川麻美飾演的強悍妻子，在電影中完全吸引觀眾的目光。她幹練又有行動力，沒有令人驚艷的外貌，卻魅力十足。在連連抱怨的憤怒神態之中，她總是融入恰到好處的喜感。單單看夫妻各場對手戲，也樂不可支……（節錄）

電影中丈夫的好色和妻子的率性，都沒有過度美化，也沒有道德批判。這種人性溫暖，相信是作者的性格使然。（《愛妻物語》電影劇照）

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《《愛妻物語》真實又荒誕的夫妻性喜劇》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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