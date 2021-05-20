撰文： 李照興 最後更新日期： 2021-05-20 18:55

當然，以上海的野心，亦有面向國際的大型建設。那張清單及頻密的落成量，簡直嚇人。可以合理地說，上海在未來五年陸續落成的大型公共場所的規模，足以讓她領先亞洲區，其密度更可能是全球之冠。數一數其中主要的幾個項目：

承接上文：中國時代逆襲而來 上海：二十一世紀的世界首都

大都會藝術氣息：浦東美術館

浦東美術館肯定是今年上海最重要的新落成公眾建築，由法國星級建築師Jean Nouvel 設計，在陸家嘴金融中心地帶，可說把整個區域注入大都會藝術氣息，依江而建，背景是熟悉的摩天大廈，以及如今顯得老派的東方明珠。美術館令人想到倫敦泰晤士河畔的藝術館群，以至其他歐洲文化之都的美術館地標（如畢爾包）。美術館利用浦東浦西的重要建築作背景，不同的窗台，像畫框框着外面的城市景致。此外，由美術館跨到江邊的米白色走廊橋，呼應着陸地和河岸。外型上不是Nouvel常見的衝擊力作品，反而有另一種風格的探索。Nouvel這樣形容新作：「我希望美術館像是沉靜融合在廣袤大地上的一方雕塑，人們看過去，不要認為這是獨立的建築，而是和地景、空間小品搭配延續，自然而然連貫在一起。這種模糊性是我刻意想要營造的，我要和黃浦江、周邊空間玩一場互動遊戲。」這可說是將相當前沿的世界建築理念落實到中國境內，而不再是那種嘩眾取寵的網紅設計。不過，當中的「鎮店設計」鏡廳（Glass Hall），最高11米的大型LED可播放作品，暫停播放時則作為鏡面反映對岸的外灘建築。這矚目之作，自有成為打卡熱點的命運。

建設中的上海圖書館東館（新華社）

外觀恍如大理石山：上海圖書館東館

2010年的浦東圖書館今天看來依然前衛，排山倒海的書架和休憩公園般的座位設計，十年前已是地標。不過，新的建築不斷換代更新，上海圖書館東館的總建築面積達11.5萬平方米，設有6,000個閱覽席，藏書約480萬冊。它看起來則像一塊巨玉或大理石山，外層玻璃以3D彩釉打印技術造出不同層次的透明度，線條相當豐富。

上海博物館東館新建工程主體鋼結構順利封頂。（新華社）

宛如大海起伏波濤：上海博物館東館

上海博物館是當地旅遊重點，和世界重要博物館一樣，展出藏品受空間限制，現在把當中的古代收藏集中搬到浦東的新館。外型也是連綿的大理石曲線造型，塑造出如大海波濤效果，和館外面的水池呼應。

（節錄）

李照興

長駐京滬的知名文化人

上文刊登於第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《上海未來藍圖 打造二十一世紀的世界首都》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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