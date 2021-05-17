撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-05-17 15:25

對於長久不解的以巴矛盾，在位十二年的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一直採取「矛盾不必解決」的態度，認為只要強力管理好衝突，使受害者都集中在巴勒斯坦人聚居的加沙地區和約旦河西岸，以色列本土依然能夠成為一個和平、先進、經濟繁榮的善治之國。上周以來，來自加沙哈馬斯組織的火箭炮擊再一次為以色列的和平想像「打上問號」，而幾乎遍佈以色列國境的民間族群暴亂更擊破了這種「只求管理不求解決」的策略。

這一輪的以巴戰火，在加沙與以色列當局上周一（5月10日）起不斷互轟之下，已造成加沙地帶至少149人喪生，當中近三分之一是兒童，而傷者亦以千計，過萬人被迫離開家園走避。一棟美聯社與半島電視台辦公的大樓也被夷為平地。跟過去一般，在其「鐵穹」（Iron Dome）防空導彈系統保護之下，以色列死傷遠低於加沙一方，死者約10人，不過，從加沙邊境到特拉維夫的以色列民眾卻要終日在防空警報聲中走避火箭攻擊。

以色列總理內塔尼亞胡一直採取「只求管理不求解決」的策略。（路透社）

引爆戰火的完美風暴

衝突大爆發的原因可說是一場完美風暴。從4月中開始的穆斯林齋戒月，首先在耶路撒冷遇上警方的無理管控，後者以「安全理由」為據封鎖了巴勒斯坦人慣常在日落後聚集吃開齋飯（iftar）的大馬士革門（Damascus Gate）廣場，引發了巴勒斯坦人與警方的連續衝突。

另一邊廂，在以色列非法佔領的東耶路撒冷，一個中產巴人社區Sheikh Jarrah的幾個家庭正面臨來自猶太定居者的迫遷訴訟，最高法院原訂於上周一作出判決。由於以色列只容許人們收回1948年因約旦佔領東耶路撒冷而遷離所留下來的物業，卻不容許巴勒斯坦人收回他們被迫遷離西耶路撒冷時留下的物業（後者都被政府沒收），這一場產權之爭就變成了以巴爭奪耶路撒冷主權的縮影，引發巴勒斯坦人示威，也有猶太殖民者和極右政客自行佔領物業，釀成另一場爭執。

於是，來自宗教、地權與歷史三個源流的以巴矛盾都聚集在一起，只待一點火光燃起，即會爆發不止。亦一如所料燃點了新一輪以巴衝突。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《以色列衝突管理失敗告終 不解決以巴矛盾 和平只是表象》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。