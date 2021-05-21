撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-05-21 18:00

由社交媒體Facebook成立、被稱為「終審法院」的監察委員會（Oversight Board），最近迎來首宗重大裁決。Facebook就着本年1月初美國國會山莊騷亂期間，時任美國總統特朗普在平台上的言論，無限期暫停其帳戶。

承接上文：【科技．未來】要求FB重新處分特朗普帳戶 監察委員會作用何在？

Facebook認為特朗普的網上言論支持了本年1月國會山莊事件，因而無限期暫停其帳號。雖然監察委員會主要就Facebook此舉裁決，但也指出了Facebook政策含糊、決策欠透明等老問題。圖為2021年1月6日，美國國會外面有總統特朗普的支持者聚集。（路透社）

委員會的裁決並非只着眼於Facebook暫停特朗普帳戶的舉措，還藉此案強調Facebook一些廣受批評的老問題。除了批評Facebook試圖卸責外，委員會的其他建議基本上都是衝着Facebook素來政策規則不明或不一致，以及審查決策過程不透明而來。

委員會聯合主席之一、前丹麥首相托寧施麥特（Helle Thorning-Schmidt）重申：「我們告訴Facebook的是，他們不能隨心所欲地制訂懲罰措施，必須遵守自己的規則。」她還認為，Facebook之所以被共和黨指摘有政治偏見，其素來隨意而武斷的決策是成因之一：「當Facebook和Instagram上的所有決定都是透明清晰，且所有用戶都受相同標準審查時，才可能擺脫Facebook傾向某些政治立場的說法。」

俗稱Facebook「終審法院」的監察委員會，對Facebook無限期暫停特朗普Facebook帳號的裁決及建議

更有人擔心，相比特朗普，左右網上言論傳播的Facebook或朱克伯格隨時對社會更加危險。政治學者David Runciman在著作《民主會怎麼結束》（How Democracy Ends）中大膽質疑，Facebook不惜一切追求利潤最大化、獎勵民粹政客，以及助長陰謀論，令「朱克伯格比特朗普對美國民主構成更大威脅」。眾議院能源及貿易委員會主席Frank Pallone指出：「無論（特朗普）還在不在社交平台上，Facebook及其他具有相同商業模式的社交平台，都將找到方法突出爭議內容，來增加廣告收入。」

因此，是次裁決再次令部份政界有感反壟斷和控制科技巨頭的必要。麥卡錫聲稱，若共和黨能重新成為多數黨，「將會約束科技巨頭控制我們言論的權力。」民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）再次呼籲分拆科技巨頭：「Facebook不應擁有這種權力。我們須將巨型科技公司拆散，Facebook是其中之一。它們正在扼殺競爭，Facebook甚至已大過政府。」

就暫停特朗普帳號一案，監察委員會指出應由Facebook自行制訂罰則及政策。有論者擔心，這再次反映科技巨頭權力過大，網上言論規管應由政府處理。但也有人擔心會鼓勵政府禁聲。圖為去年7月Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）出席國會反壟斷聽證會。（Getty Images）

人權組織Color of Change主席Rashad Robinson向美國國家公共電台（NPR）表示，監察委員會只是轉移視線，要真正改變Facebook，須由國會監管科技巨頭：「現在問題變成我們選舉出來的官員會否站出來，阻止這個不負責任的億萬富翁繼續在我們的民主、經濟和媒體中擁有這種過大權力？」

事實上，Facebook 1月暫停特朗普帳號時，遭到德國和法國政府反對。德國總理默克爾認為，應該由立法機關制訂有關言論自由的準則，而非私人科技公司。其首席發言人Steffen Seibert說，「總理認為徹底關閉民選總統的帳戶是有問題的」，言論自由之類的權利「可以干預，但須經由法律，以及在立法機關定義的框架內，而非根據一間公司的裁決」。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也表示，監管應該是國家的責任，而非「哪個數碼寡頭」。不過，托寧施密特擔心若政府干預，專制政權會扼殺網上言論自由：「（監察委員會）未必是最完美的解決方法，但遠遠好過只靠Facebook行動或者由政府來作決定。它的設計未必完美，但我也想反問有沒有任何人有更好的設計。」

雖然監察委員會的權力和裁判備受質疑，但也有學者認為是好的實驗，而且很快其他社交媒體和政治人物也將要面對同樣問題。（Reuters）

是次裁決的發展和影響，將視乎Facebook在六個月後的做法。儘管委員會的角色和效力備受質疑，但美國聖約翰大學法學助理教授Kate Klonick認為它並非毫無價值。她預期這起事件將有兩個後續影響：「監察委員會可能只是轉移視線，什麼都改變不了，然後五年內解散。但是，這至少是一次崇高的實驗，嘗試就解決Facebook的種種問題提供新方法或新思路。另一個可能是，設立委員會這種想法能夠植根於大眾，令類似的委員會變為政府的強制要求……或者，公眾會要求這些言論平台自己設立委員會。」

Klonick還估計，將有更多社交媒體和政治領袖捲入這趟渾水：「很多人說委員會只是轉移視線。但在這件事上，特朗普也分散了我們的注意力，忽略了莫迪（Narendra Modi，印度總理）、博爾索納羅（Jair Bolsonaro，巴西總統），以及其他仍然在位、仍在Facebook上、具威脅的世界領袖。大家可以預期，Facebook六個月後的決定將嚴重影響其他領導人。」

（節錄）

上文刊登於第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《「終審法院」續封特朗普帳戶 網上言論該由Facebook仲裁？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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「終審法院」續封特朗普帳戶 網上言論該由Facebook仲裁？