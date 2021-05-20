蘇獨勢力選舉報捷 聯合王國的末日？｜石中堅

撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-05-20 15:00

蘇格蘭議會選舉結果上周末揭曉，主張「蘇獨」（Scottish Independence）的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）距離其「絕對多數」的目標只差一席，若其與蘇格蘭綠黨 （Scottish Green Party）合作及連結起來，則能在129席的蘇格蘭議會內取得72席大多數，屆時任何有關獨立公投的草案，預料都能在當地議會中篤定通過。當然，事情並非如此簡單，愛丁堡和倫敦之間的角力現在才正式展開。

華文世界甚少報道各國的地方選舉，但是次蘇格蘭選舉，國際社會不能不理，除了因為是次選舉結果大有可能會分裂「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國」（The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland，即英國），對有意移民英國的讀者產生直接影響，更是因為其對歐盟及大英帝國的長遠經濟地位有莫大的影響。

「蘇獨女王」施雅晴在得悉選舉結果後振臂慶祝。（資料圖片／美聯社）

2014年，蘇格蘭舉行首次獨立公投，當時英國各地出現激烈而有素質的公開演辯，內容包括如英國沒有了蘇格蘭、蘇格蘭沒有了英國等的經濟及政治出路。該次公投最終以44.7%贊成，55.3%反對告終，當時蘇格蘭人民選擇了留在英國，繼續擔任聯合王國的其中一國（卻非宗主國）。2014年後的蘇格蘭政壇，出現了一股快速崛起的本地勢力。

SNP挑戰「不可能的任務」

乘着一股民粹主義夾雜着國民主義的風氣，SNP勵精圖治，從昔日在蘇格蘭議會中的單席小黨變成連續執政十四年的最大黨。如今面對英國脫歐及經濟在新冠疫情下崩塌，蘇格蘭會否完成「不可能的任務」、分裂出聯合王國，仍是未知之數，相信各大勢力都會拭目以待，且看經歷各種滄桑的英國能否捱過這一關。

在過去數個月的競選工程中，施雅晴表明，若支持獨立的黨派在是次選舉獲得多數，她便會在2023年前重新舉行二次獨立公投。只是，要舉行二次公投阻力並不小，詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《蘇獨勢力選舉報捷 聯合王國的末日？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

265期《香港01》周報精選內容：

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