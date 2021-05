歷屆特區政府房策「不合格」 只能歸責公務員嗎？

Z全國政協副主席、前特首梁振英最近踴躍就房策表態。他早前在社交媒體發文,建議政府動用千分之二的郊野公園面積興建2萬至3萬個平均呎價6000元的居屋單位後,日前接受《點新聞》訪問時,則批評當下房屋問題嚴峻基於公務員沒有做到「Do it or die」的要求,例如一份文件在政府部門之間傳閱需時數周,拖延政府施政效率。然而,房策不彰並非今屆政府獨有,而是歷屆政府長年累月堆積而來的問題,即使是梁振英五年任內,樓價同樣一路高漲,公屋輪候年期也是有增無減。試問,沒有本著「Do it or die」決心的,又豈止公務員?