撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-05-26 17:13

上周，騰訊控股（0700）、京東集團（9618）、百度（9888）、網易（9999）等內地科技股齊發業績，加上此前已公布業績的阿里巴巴集團（9988），從整體業績來看，這些企業大致保持穩定增長態勢，但是，面對反壟斷「大錘」和市場估值的雙重施壓，股價表現也頗為分化。 撰文：楊波

尤其是股王騰訊，在經歷了2020年全球「宅經濟」刺激下的業績飆升後，又重新回到了常規增長軌道，其第一季度營收環比僅增長1%，主營業務收入增長不及市場預期，使得港股股價跌破600元的關口，單日重挫近4%。

股王騰訊，在經歷了2020年全球「宅經濟」刺激下的業績飆升後，又重新回到了常規增長軌道。（資料圖片）

考慮到今年是中國反壟斷大年，在阿里巴巴和美團（3690）之後，包括騰訊在內的巨頭都會成為此輪反壟斷的目標，從阿里巴巴的季報可見，反壟斷罰金導致其上市之後出現首次季度虧損，可以推斷，反壟斷的直接影響就是削減這些企業的盈利預期，投資者入場需要謹慎應對。

跟騰訊相關度極大的兩家企業京東集團和網易，業績卻是超出市場預期。（資料圖片）

京東、網易業績超預期 受消息刺激股價大漲

相較於騰訊第一季季報的「悲觀」，跟騰訊相關度極大的兩家企業京東集團和網易，業績卻是超出市場預期，股價也出現了一波快速上漲的走勢。

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《內地科技股齊發第一季成績表 股王騰訊業績不及預期》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

266期《香港01》周報精選內容：

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