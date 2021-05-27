撰文： 孫太一 最後更新日期： 2021-05-27 20:00

《紐約時報》三位記者最近在對數十位曾為拜登工作過或正在為拜登工作的人進行訪談，之後發表了一篇刻劃拜登在白宮做決策的文章：拜登常常會對一個問題考慮、斟酌很久，有的時候還會立場反覆，這與特朗普的衝動型決策形成了鮮明對比；拜登在作出重要決定前，往往會要求顧問們一起開會進行長達數小時的辯論，有時更需要多場辯論；拜登需要了解一切議題的細節，如果顧問們被問及細節時答不上來，就會表示不滿；拜登同時也必須先花足夠的時間說服自己，才會支持並向公眾推廣一個方案。雖然這樣的決策方式比特朗普時期理智、周全得多，但也有人指出，這樣的節奏可能並不適應瞬息萬變的局勢。

承接上文：拜登風格．上｜從處理以巴問題手法 窺探有意圖的「戰略延遲」

不過，拜登外表上的「優柔寡斷」，實則是在美國政界摸爬滾打幾十年之後練就出來的個人風格，是有意圖的「戰略延遲」。在拜登任期的前兩年，維持這種「戰略延遲」可能依舊是其最優選擇。就中美關係而言，可能會在很長一段時間無法看到成體系的對華政策出台。

在南海問題上，拜登政府最在意的是「航行自由行動」。圖為美國軍艦在南海航行。（美聯社）

拜登政府因為有明確的工作側重點，在面對較為複雜、涉及多方利益的重要議題時，會選擇以「研究研究」拖延時間。比如，在針對關於中國的具體戰略上，因為拜登政府既不想與中國全面對抗、耗費其本可以用來推動內政議題的政治和財政資源，也不想被華盛頓政策圈（尤其是國會共和黨議員）視為對中國軟弱，所以決定在國防部成立中國工作組，用幾個月時間去「研究」針對中國的具體戰略。

同樣，在中美經濟關係十分緊密、任何與中國脫鈎的動作都會涉及一部份美國選民利益的情況下，拜登在受到來自政策圈要進一步與中國脫鈎的壓力時，決定責令聯邦政府各部門「研究」一下對於供應鏈轉移的評估。

針對美國政府就新疆人權問題的指控，中國在網上發動宣傳攻勢，證明維吾爾族人並沒有受到壓制。（資料圖片）

在拜登時期，與中國相關的不少議題已經以「研究」為名被暫時擱置，未來不排除一些敏感議題可能會被繼續「研究」。比如，對華貿易壁壘何時削減？會在什麼情況下削減？是拜登政府正在「研究」的議題。美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）最近接受採訪時便表示，美國沒有準備好降低關稅，因為美國希望將關稅下降作為談判籌碼。同樣，對中國公司的投資禁令，拜登政府既不想直接無條件宣布解除，也意識到長期執行有損美國投資人利益，所以也在「研究」中。

（節錄）

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《從以巴問題看執政與外交風格 拜登有意圖的戰略延遲》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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