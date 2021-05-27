撰文： 孫太一 最後更新日期： 2021-05-27 19:09

最近，中東突然再次成為全球關注的焦點。聯合國安理會早前因為以巴衝突惡化的局勢已經召開了多輪緊急會議，作為本月安理會輪值主席的中國，以及其他13個成員國都希望通過一項旨在緩和該區域局勢的聯合聲明，讓各方保持克制，避免挑釁的言論及行動，並堅持和尊重「聖地」的歷史現狀。美國是15個安理會成員國裏唯一沒有投贊成票的國家，不但一周之內三次使用否決權，且一再試圖繼續拖延這一議題。一直以來想擺脫特朗普時期「美國優先」外交思路、重塑價值主導的多邊主義秩序的美國總統拜登，為何在以巴問題上既不談人權、又遲遲不願意在多邊機制框架下公開呼籲停火呢？其實，從這一件事上，我們就可以窺一斑而知全豹，了解拜登的執政特點與外交風格。

對拜登來說，包括人權、民主在內的價值議題無疑是重要的，且比在特朗普時期的優先順序有所提升。但他上任後的幾個月，我們可以看到雖然重要的價值被提上了議程、融入了決策，但當必須在價值與重要利益之間選擇時，最終的決定仍舊往往是利益優先，拜登政府的現實主義務實風格已經展現。

拜登在外交上每每採取「戰略延遲」的策略。（美聯社）

事實上，拜登在以巴衝突問題上的態度，其實是一種有意圖的「戰略延遲」，而在其任期前兩年，「戰略延遲」似乎已成為了拜登政府對複雜議題的首選。

拜登團隊清楚地認識到給他們「有所作為」的時間也許只有兩年，他本人也經歷了2010年奧巴馬政府在眾議院一口氣輸掉了63個席位的「滑鐵盧」，之後十年民主黨再也沒能有效推動重要議案。面對2022年共和黨在各搖擺選區來勢洶洶，拜登政府自然希望能在仍然同時擁有參眾兩院及白宮時盡快落實重大議題，故即使美國接連發生重大槍擊事件，社會上有很強意願推進控槍法案，拜登團隊也不得不暫時擱置這個民主黨人十分在意的話題，為「美國就業計劃」等優先議題讓路。

世界各地都有人支持巴勒斯坦人，令美國在以巴問題上備受壓力。（資料圖片）

而這種公開的「戰略延遲」可能會同時伴隨着私底下的「戰略清晰」。比如在以巴衝突上，美國雖然在公開場合阻撓聯合國議程、拒絕表態呼籲各方停火，但在私下與各方，特別是與以色列方面非常頻繁地就事態溝通。在各方對其施加壓力，尤其是民主黨內部出現分裂之後，拜登才不得不以通過披露和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）電話內容的方式含蓄地表示支援停火。

也就是說，拜登喜歡私下溝通平衡各方意見，以不傷顏面的方式實現目標。對他來說，這樣的方式不會過度損害美以關係，讓他在美國國內不至於失去猶太族裔的選民，而在實際操作中又能有效地緩解衝突，穩定局勢。這樣的操作對中美關係、尤其是台海局勢也有啟示……（節錄）

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《從以巴問題看執政與外交風格 拜登有意圖的戰略延遲》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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