撰文： 李美 最後更新日期： 2021-05-27 20:42

串流平台Netflix新作《窺密》（The Woman in the Window）的賣點不少，電影網羅影帝、影后級人馬壓陣，由《黑暗對峙》及《愛．誘．罪》名導祖韋特（Joe Wright）執導，加上宣傳片的偷窺元素，令人期待這是希治閣經典《後窗》的當代版。可惜，夢幻陣容沒有成就傑作，本片在呈現角色心理方面縱然可取，但以懸疑類型來說則近乎一敗塗地。

本片的女主角是廣場恐懼症（Agoraphobia）患者，長年留在家中的主角常以相機鏡頭偷窺鄰居。然而，除了偷窺元素與1954年的名作《後窗》類同，兩片根本不宜相提並論，本片質素更與經典相距甚遠。

六度提名奧斯卡、近年銳意向演技派進發的艾美．亞當斯（Amy Adams）繼續發揮水準，全程投入神經質角色，將抑鬱、絕望之情演繹得淋漓盡致。亞當斯於多場困獸鬥獨腳戲展現出壓場感，單憑一人之力已足夠帶動電影節奏。電影雖羅列超豪華的演員名單，焦點卻僅落在亞當斯一人身上，至於金像影帝加利．奧文（Gary Oldman）及金像影后茱莉安．摩爾（Julianne Moore）均佔戲甚少，後者更猶如客串。

艾美．亞當斯（Amy Adams）發揮水準，投入神經質角色，將抑鬱、絕望之情演繹得淋漓盡致。（電影劇照）

懸疑奇案既要安排曲折的破案過程，亦要安插驚險的探案情節，本片在這兩方面合格有餘，也具娛樂性。可是，奇案片最核心的推理部份，竟是全片最弱一環——這是任何花招都掩蓋不了的致命缺陷。《窺密》花上了很大篇幅描述主角的病態，關於案件的調查過程卻鋪排不足，來到尾聲，一直期望與編劇鬥智的觀眾，更不難嗅到「伏味」，察覺案件似乎收不到尾。

到真相揭盅一刻，令人擔心與尷尬的情況終究出現：案件獲得破解，卻並非由主角推理調查所得，而是真兇突如其來「自爆」。其突兀程度，跟劇情欠缺說服力的《殺人犯》一樣經不起推敲……（節錄）

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《《窺密》經不起推敲的後窗驚魂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

266期《香港01》周報精選內容：

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