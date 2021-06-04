撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-06-04 21:00

聽聞疫情遲遲不退，日本的影視產業及娛樂圈都把創作重點轉向戀愛題材。《她和他的戀愛花期》年初在日本上映時，終結了《鬼滅之刃》創造的票房神話，或者日本觀眾都需要溫暖的愛情以撫平疫情帶來的恐慌和創傷。 《她和他的戀愛花期》台前幕後陣容鼎盛，導演土井裕泰（《藉着雨點說愛你》）、編劇坂元裕二（《四重奏》）、男女主角菅田將暉和有村架純都曾經創造及參演許多愛情佳作，難怪電影從籌備期間已備受矚目。

《她和他的戀愛花期》反思在戀愛關係裏，如何看待兩個人的差異，如何面對流逝的情感。（電影劇照）

坂元裕二在《她和他的戀愛花期》發揮本色，寫出一段真實又帶有自省意味的戀愛故事。山音麥（菅田將暉飾）和八谷絹（有村架純飾）是兩個平凡但又對生活充滿各種細碎思考的大學生。兩人因深夜錯過尾班車而相識，在漫漫長夜裏，兩個人談起了各自喜歡的文學、電影和音樂，談起喜歡逛的文藝蒲點，發現彼此價值觀十分相近，這種強烈的共鳴讓兩個人迅速墜入愛河。

他們本來並不認同社會的主流「搵食」價值，開始了愉快的打工和同居生活。然而，由於經濟壓力，他們最終進入職場。山音麥徹底變成了社會人，被死板的工作流程馴服，八谷絹依然相信興趣才是生活的意義所在，兩個人的矛盾愈積愈多。

看過坂元裕二作品的人都知道，他的劇本其實都在向觀眾講述自己的人生態度。但有時又會顯得喋喋不休，例如他近期主理、松隆子擔綱的日劇《大豆田永久子與三個前夫》，演員滔滔不絕地講完台詞都已筋疲力盡。好在《她和他的戀愛花期》有所收斂，對白簡潔尖銳又詼諧幽默。

《她和他的戀愛花期》不僅是一段愛情故事，還是一段文藝之旅。坂元裕二把過去十年間日本流行文化中的小說、音樂、電影按照自己的口味大肆推薦。此外，一齣齣不能忘懷的經典佳作，如楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》、冷門的芬蘭怪導郭利斯馬基、地位無可置疑的《亞基拉》，都在電影中佔有一席之地。劇本聰明地將人物與他們喜愛的作品並行，營造出強烈的生活感。或者正是因為這些作品在文青的生活中不可或缺，更顯得這段愛情特別難能可貴。

電影並沒有將戀人生活過度浪漫，戲中人會反思自己在對方生活中的位置，思考自己在感情關係中到底如何看待兩個人的差異，確實是一部了不起的愛情電影。坂元裕二細緻地描寫兩個主角的生活態度和世界觀，細膩地鋪陳他們在生活中的微妙轉變，最終令觀眾信服他們的情感不得不淡淡流逝……（節錄）

眾多影迷不能忘懷的經典佳作，比如冷門的芬蘭怪導郭利斯馬基、地位無可置疑的《亞基拉》、楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》，都在電影中佔有一席之地。（《牯嶺街殺人事件》電影劇照）

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《《她和他的戀愛花期》不僅僅是愛情 也是一段文藝之旅》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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