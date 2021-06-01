選舉改制｜論在體制內之重要 民主派要選下去｜石中堅

撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-06-01 17:01

近日滿城風雨，其中一個熱話，乃泛民主派應否繼續參選。不少泛民聲音表示，經歷了重大變革之後的選舉制度，再也不能容納「真正」的反對聲音。同時，激進建制中有不少聲音將泛民描繪成所謂的「反中亂港」份子，要求將他們徹底排斥在香港的管治過程及體制之外。但須知道，在香港推動民主發展除了完全符合《基本法》第45條，也是具備香港特區政治特色的關鍵一環。泛民主派固然要面臨一個參選門檻大幅提高的選舉制度，但建制陣營何嘗不是同樣要面對這個問題？建制陣營在此時要反思如何避免淪為「忠誠廢物」、長遠被體制所淘汰，中央也面臨一個同樣關鍵的問題—究竟治港勢力在如今翻天覆地的制度改革之後，怎樣能走向以賢能為主的管治？

在這個所有政治皆化整為零、從零開始的氣候中，我們認為泛民主派不應該被貼上「叛國」或「動亂」等標籤，因為民主本身與愛國是沒有衝突的。真正與應有的愛國之義有衝突的，乃是那一小撮不認清楚國家發展大局、拒絕接受及了解國情的激進主義者。我們不應該將這些極端份子與泛民主派混為一談，從而忽略了在地區及民生層面上頗有建樹的民主派主流。與此同時，從有意從政的泛民議員角度出發，「永不割席」這口號固然動聽，但在政治現實面前，政治家必須有勇氣作出困難甚至難以開口的選擇。無論如何，泛民主派一定要選下去。

主管港澳事務的國務院副總理韓正早前表明，香港核心問題離不開房屋及社經平等問題。（資料圖片）

主管港澳事務的國務院副總理韓正早前表明，香港核心問題離不開房屋及社經平等問題—這些議題正是多年以來香港既得利益者一直拒絕處理，甚至有心阻擾改革措施落實的香港之痛。香港人難以上樓、港青畢業後找不到工作、工資持續停滯不前，這些問題不能以一時三刻的短期方案解決，需要的乃是制度性約束及改革。泛民主派有必要將草根及基層的聲音，以理性而有建設性的手法呈現在議會辯論之中，監督建制派及政府，敦促他們正視社會問題。

作為最能反映香港大多數民意的代表，民主派政客有必要將情緒化或激動的言論轉化成能在施政、立法層面妥善落實的意見，這才能避免香港出現危險的「一言堂」文化。作為中國土壤上兩個實行與內地主流有差異的「選舉民主制度」的特區之一，香港值得更多的自由度及空間，讓施政班子除了以賢能為主體主導協商以外，也容許適度的「反對式政治」，讓理性的非體制參政者能將異見帶進體制內，從而紓緩民間怨氣。

作為最能反映香港大多數民意的代表，民主派政客有必要將情緒化或激動的言論轉化成能在施政、立法層面妥善落實的意見，這才能避免香港政界只有建制派，出現危險的「一言堂」文化。（資料圖片）

當然，不少泛民朋友曾經表示：現在選進議會又有何用？但千萬不少小覷議員在議會內可以動用的權利及資源。

石中堅| 一群對香港未來抱有希望的90後 相信香港必須自身從根本上改善管治 才能在環球政治中及中國崛起下 維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《論在體制內之重要 民主派要選下去》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

267期《香港01》周報精選內容：

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