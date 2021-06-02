撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-06-02 18:00

上周二（5月25日）是黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死一周年。這宗引發美國史上最大民權示威的標誌性事件，在美國各地都有民眾紀念。作為史上首個在就職演說直批「白人至上主義」的美國總統，拜登當日也閉門會見了弗洛伊德的家屬，獲後者稱讚「真誠」。然而，雖然喬文謀殺罪成，成為罕有被繩之於法的警員，國會卻趕不及在一周年紀念前通過稱為《弗洛伊德法案》的警察改革法案。

《弗洛伊德法案》將收緊執法部門包括扣頸在內的武力使用、建立警員不當行為的全國資料庫、要求聯邦執法人員配戴隨身錄影鏡頭、限制保護警員因執法而受個人民事控告的「有條件豁免權」（qualified immunity）等。雖然法案早於3月在民主黨控制的國會眾議院獲得通過，但在參議院共和黨人對部份條文的反對之下，依然未能成為法律。

圖為5月25日，美國紐約市，有民眾遊行舉行悼念弗洛伊德逝世一周年。（路透社）

國會路阻，拜登當局只能透過行政命令和司法部的行動去推動種族正義，例如司法部在4月就展開了對弗洛伊德事件發生地明尼阿波利斯市（Minneapolis）警方的調查，恢復奧巴馬時代的警隊改革模式。而諸如紐約、華盛頓、維珍尼亞等民主黨控制的州政府，也落實了警隊執法改革，以補聯邦政府的行動不足。不過，要解決美國警隊的系統性種族差別待遇問題，路途依然非常遙遠。

弗洛伊德事件的本質，以至後續示威中各地警隊的強力執法，加上其後愈加得到媒體關注的警察槍傷、槍殺黑人事件，使得公眾將種族平權的焦點集中在執法部門之上。然而，執法不公只是美國種族問題的一個層面而已。

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《弗洛伊德遇害一周年 種族大熔爐實驗未完》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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