撰文： 李美 最後更新日期： 2021-06-04 22:00

今年是導演薩克薛達（Zack Snyder）出盡風頭的一年，繼導演版《正義聯盟》大獲好評，剛在Netflix上架的《不死喪軍》（Army of the Dead）更登上點擊冠軍。可惜，這齣喪屍片非常庸俗，淪為電影類型大雜燴。 薩克薛達於2004年將喪屍片宗師佐治羅米路（George A. Romero）名作《生人勿近》翻拍成新版《活死人凶間》，將沉寂一時的喪屍片潮流還魂。事隔十七年，薩克薛達再次執導喪屍題材，自然令人期待。

剛在Netflix上架的《不死喪軍》登上點擊冠軍，可惜本片非常庸俗，可說是電影類型大雜燴。（電影劇照）

回顧當初，佐治羅米路之所以被視為喪屍片宗師，除因1968年的《活死人之夜》開創類型外，更在於他藉此針砭社會，後者尤為影迷津津樂道。本片確有「承先啟後」之意，但僅往「形而下」方向發展 。此片「師承」《活死人之地》、《喪屍樂園》、《喪屍出籠》等喪屍特質，喪屍不再行屍走肉，各有能力及階級，部份喪屍具有智慧，除了懂得學習，還懂得分辨形勢，與人類談判及交換條件。戲中喪屍軍以至喪屍王與后的壓陣，正正將喪屍的「進化」演繹到極致。

喪屍「再人性化」及「社會化」設定頗堪玩味，可惜僅曇花一現，喪屍王與后的角色並沒有更深刻的發揮。劇情後續仍停留於肆殺喪屍的血腥戲碼，更引入「機械喪屍」、「喪屍老虎」等喪屍品種。

據報道，《不死喪軍》早前放風將推出前傳、外傳等影視作品。本片早已落下一個個鈎（hook），勾引觀眾不斷追看下去。這種商業操作，觀眾是否樂見？電影及電視劇集衍生「系列」作品，對影視行業的發展及可持續性又是否好事呢？這些問題值得業界深思……（節錄）

影片中的喪屍不再行屍走肉，各有能力及階級，部份喪屍具有智慧，懂得分辨形勢，與人類談判及交換條件。（電影劇照）

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《《不死喪軍》空有破格設定 甘淪喪屍片大雜燴》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

267期《香港01》周報精選內容：

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