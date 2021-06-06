撰文： 鄒崇銘 最後更新日期： 2021-06-06 15:00

和香港的故事一樣，巴黎公社（Commune de Paris）的故事，也是一個很難說的故事。 該怎樣描述一百五十年前巴黎公社的這段特異歷史？這是無政府主義的失敗試驗，抑或社會主義發展史上的里程碑？這是女權運動的先驅，抑或只是一群烏合之眾搬演的歷史鬧劇？無論如何，巴黎公社開啟了後人無限的想像，憧憬在權貴階層的精英統治以外，普羅市民通過直接民主、實踐平等參與和自主掌握命運的可能性。

1870年，拿破崙三世在與普魯士的戰爭中戰敗被俘，其後流亡至英國。巴黎出現了權力真空狀態，市民自發接管巴黎實行自治，並進行各種各樣具開創性的社會實驗。但僅僅維持了兩個多月，重新集結的法國政府軍開進巴黎，1871年5月28日，巴黎公社在血腥鎮壓下落幕。

近十年前的初夏，我造訪巴黎時，恰巧住進毗鄰左岸大學區的第十三區，那裏有一個叫「鵪鶉之丘」（Butte-aux-Cailles）的小社區。狹長曲折的石板馬路和樸素沉實的平房，交織成鮮見遊客的寧靜住宅區。在一百五十年前，政府軍從凡爾賽宮開進巴黎之際，曾在此和公社社員發生激烈戰鬥。

在鵪鶉之丘，有不少關於巴黎公社的遺蹟。當地有一家著名的餐廳，名叫「櫻桃成熟時」（Le Temps des Cerises），這是一家工人合作社，員工都是五、六十歲的老頭兒，也是我在巴黎數天經常光顧的「飯堂」。查詢後得悉，《櫻桃成熟時》是巴黎公社年代廣泛流傳的流行曲，宮崎駿的動畫《飛天紅豬俠》也經常播放此曲。

和香港的故事一樣，巴黎公社（Commune de Paris）的故事，也是一個很難說的故事。(新華社)

追本溯源，拿破崙三世當政期間曾積極推動經濟，巨額投資基建及運輸系統。其中最著名的是來自奧斯曼的城市規劃宏圖，興建規模宏大的林蔭大道、地標建築，令巴黎一躍而成現代化大都會。我曾把奧斯曼打造的巴黎，稱之為歷史上首個「地產霸權」。

正如批判地理學家大衛．哈維（David Harvey）指出，奧斯曼方案的一切優點，亦悉數化作其死穴。大規模的都市改造計劃，令巴黎市民在慨嘆傳統失落之餘，累積了巨大的反政府情緒。市中心區日漸被權貴和外地遊客佔據，工人階級被逼遷往近郊的新社區，從中凝聚階級意識和反抗能量。筆直的林蔭大道，則弔詭地變成街頭抗爭的新戰場。凡此種種，最終皆在巴黎公社運動中爆發。

巴黎公社實際上只管治了巴黎72日，但期間推行的社會經濟實驗卻被詳盡記錄和廣泛流傳。雖然巴黎公社不再存在，但其精神卻深植於法國政治傳統之中。巴黎公社最讓人瞠目結舌的政策，是直接廢除軍隊和警察。公社委員和主要崗位都由選舉產生，官員薪金相當於一般工人的工資水平，而且選民有權隨時撤換。工廠則交由工人合作社管理，工廠領導由全體工人選舉產生。大量的教會和私人財產變成公共財產，消費品和文化藝術活動皆廉價地供市民享用。據說，巴黎公社時期根本不存在治安問題。

巴黎就是一整座關於革命的博物館、一座以紅色歷史作招徠的主題公園。（新華社）

大家經常唱的《問誰未發聲》，歌曲來自巴黎的紅色歷史——雨果在《孤星淚》中描寫的1832年巴黎起義。「捨我其誰衛我城」這句歌詞經常令我陷入深深的沉思——「捨我其誰」隱含着革命一刻的無限激情，抑或只是革命主體的無限自我膨脹？ 或許正如行為經濟學之父赫希曼指出，人們總是在集體激情和個體利益的天秤上搖擺。如今大家日復日在冷氣商場包圍的愁城中，迷失於大集團連鎖店的森林裏，延續着同樣狂熱的血拼廝殺精神……（節錄）

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《巴黎公社的瑰瑋崛起與殞落》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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