撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-06-03 17:00

上周三（5月26日），美元兌離岸人民幣、在岸人民幣匯率快速攀升，雙雙漲破6.4。其中，美元兌離岸人民幣匯率單日漲幅高達0.5%。截至上周五（5月28日）收盤，美元兌離岸人民幣匯率錄得6.36，創下2018年5月以來新高，當周漲幅達到1.16%。可以說，美元兌人民幣匯率已經進入「6.3」時代。

事實上，人民幣的升值趨勢已經持續了近一年。去年第二季度，中國率先走出新冠肺炎疫情的陰霾，實現復工復產，經濟快速復蘇。一年以來，人民幣兌美元匯率升值10%左右；中國外匯交易中心（CFETS）發布的人民幣匯率指數顯示，人民幣相對於一籃子貨幣（24種主要外貿交易貨幣）升值超過5%。這都體現了外匯市場上「經濟強則貨幣強」的原則。

近期，美國疫苗接種進度快速推進，美國經濟穩步復蘇。美元的強弱成為左右人民幣兌美元匯率波動的最重要因素。

上周五，美元兌離岸人民幣匯率錄得6.36，創2018年5月以來新高。（視覺中國）

值得注意的是，5月23日，中國人民銀行副行長劉國強回答記者關於近期人民幣匯率走勢和人民幣匯率形成機制時表示，「今年以來，人民幣匯率有升有貶，雙向浮動，在合理均衡水平上保持了基本穩定。目前，中國外匯市場自主平衡，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。」

有分析認為，劉國強關於匯率「雙向波動」的表態是在為不斷上漲的美元兌人民幣匯率降溫。但是，也有分析認為，劉國強強調「未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化」，表明央行對匯率波動的忍受程度進一步上升。

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，劉國強的表態是在對近期市場就匯率的解讀進行糾偏。張瑜認為，央行釋放了四重信號。

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《央行信號漸清晰 人民幣匯率開啟「6.3」時代 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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