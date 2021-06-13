撰文： 劉冉 最後更新日期： 2021-06-13 10:00

原定於2020年舉辦的東京奧運，也許已經躋身歷史上「最尷尬的奧運會」。先是新冠病毒在全球擴散，兵荒馬亂下宣布延期，隨後多度傳出取消，反覆被官方否認。 如今疫情陰霾未散，民間的反對聲浪難以平息，全球各地接種疫苗進度不一，運動員的參賽資格和訓練計劃大受影響；究竟應否舉辦奧運，頓成進退維谷的難題。

民間呼籲取消東京奧運的聲音不絕，即使奧組委全力支持，命途多舛的東京奧運前景暫難言樂觀。（美聯社）

對於舉辦國來說，奧運會無疑是一宗盛事。但對日本而言，更具有特殊意義。日本本應在1940年舉辦東京奧運會，但當時深陷侵略戰爭，在軍方壓力和國際爭議下放棄主辦權。直到1964年，日本終於首次成功舉辦夏季奧運會。當時，日本政府視為重塑戰後形象的絕佳機會，在宣傳上可謂不遺餘力：投入巨資建設體育場館、興建公共交通、改造城市面貌、推進社會宣傳教育。在東京奧運開幕禮上點燃聖火的運動員坂井義則在1945年8月6日出生——也就是原子彈投擲在廣島的那一天。由戰爭的倖存者來開啟國家的嶄新時代，正是日本政府急欲藉奧運會傳達的信息。

2013年，在東京第二次申奧成功之後，朝日電視台製作了一部特別企劃作品《奧運會的贖金》。這部劇集改編自奧田英朗的小說，講述1964年奧運會舉辦在即，東京卻接連發生火災和爆炸襲擊；在警方調查恐怖份子的過程中，揭示當時蓬勃發展的經濟造成的貧富差距，以及政府為了舉辦奧運會而視底層人民如草芥的殘酷現實。可以說，這是一部以慶祝申奧成功之名來反對奧運會的作品。

近年以奧運為題材的作品多少有蹭熱度的意味，質量參差不齊。2019年宮藤官九郎編劇的大河劇《韋馱天：東京奧運的故事》，用落語串連日本從1912年首次參加奧運會到1964年首次舉辦奧運會之間半個世紀的歷史，對於戰爭也有不留情面的反思。可惜這部出色的作品卻刷新大河劇最低收視紀錄，也許收視率正反映當今日本社會對於奧運會的低迷興趣……（節錄）

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《陰霾下的今昔東京奧運》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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