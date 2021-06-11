撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-06-11 22:00

《濁水漂流》是新人導演李駿碩第二部長篇劇情片，與首部作品《翠絲》同樣關注弱勢群體。前作談跨性别者，新作講述露宿者，從兩部電影的選題都可見他關注社會。 電影講述露宿者「輝哥」剛出獄就遇上食環「洗街」，一眾街友的家當被清走，輾轉流落天橋底，搭木屋棲身。此片改編自2012年的一段真實故事：一群露宿者向政府索賠，漫長的訴訟過程中有兩位街友離世，最終政府僅向每位露宿者賠償2,000元，卻拒不道歉。

《濁水漂流》選用吳鎮宇及李麗珍這些知名演員飾演流落街頭的露宿者，除了票房考量之外，也充滿「震撼觀眾」的企圖。（電影劇照）

筆者絕對相信導演李駿碩認真與露宿者交心，也詳細記錄了他們的故事，再將許多線索搬到銀幕上。但創作者似乎並未對材料充分解讀，也缺乏對影像及文學性這兩方面的思考。他做的僅僅是將這些龍蛇混雜的軼事結合起來，希望用這些真實的面向去震撼觀眾。班底用吳鎮宇、謝君豪、李麗珍這些知名演員，除了票房考量之外，也絕對是充滿「震撼觀眾」的企圖。在這樣的氛圍下，演員們都很用力地「做戲」，猶以謝君豪及吳鎮宇為最。

導演一心想演員復刻某些人物的形象和遭遇，結果適得其反，觀眾只看到浮誇和生硬的表演。（電影劇照）

導演刻意放大演員的表情，捕捉他們充滿舞台感的喜怒哀樂，急於想讓演員再現他看到的真實人物和生活。實際上電影卻違背了影像創作的力量——雖然演員的工作是用表演「欺騙觀眾」，這種「欺騙」卻並非生硬地模仿真實生活，而是通過各種方法達到影像的「真」。如同精彩的小說，創作者應該為這個人物創造語言習慣和內容，讓這些話語具備真實感，就算讓一個性格相近的人講出來也毫不違和。導演一心想這些演員復刻某些人物的形象和遭遇，結果適得其反，觀眾只看到浮誇和生硬的表演。

用《浪跡天地》作比較或許有些不公平，兩部片恰好都在講無家可歸的人，《浪跡天地》有它離地之處，可是在情感上卻真摯動人。女主角法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）是名演員，但觀眾看到她的臉和表演，不會覺得她刻意修飾自己的外型，着力扮演與自己不同的另一個人。導演充分把握戲劇性的界線，最後的成果就是一個天上，一個地下……（節錄）

《濁水漂流》以棲身深水埗街頭的無家者為主角，記錄街友在城市漂泊的故事。（電影劇照）

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《《濁水漂流》用力扮演「無家者」 角色頓失靈魂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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