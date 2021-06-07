撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-06-07 19:45

都說演算法是隻溫柔的巨獸，因為它在潛移默化中決定了用戶的「所見所聞」，改變着人們對信息的接收及對產品的需求，也為媒體轉型帶來轉機。不過，《香港01》首席技術總監王龍瀟認為，「演算法一點也不溫柔，它是『惡毒巨獸』才對！」在《香港01》的數碼化戰略中，根據數據、運用算法為讀者推送、展示適切內容是重要的一環。然而，被算法操控，與有質素、有溫度的內容，似乎總是相悖。作為媒體，應如何處理這樣的矛盾？又該如何對讀者負責，對內容生產者負責？ 此為新媒體轉型系列報道三之二

承接上文：【新媒體．一】尋找擺脫科網霸權之路 數碼時代下的媒體轉型

王龍瀟表示，傳媒非要「反制」霸權，而是先要擺脫「受制」，亦需「相互利用」達至互利：「Facebook、Google這樣的大平台，用了很多時間發展出海量的人流及訪問量，在不同的市場會有不同的策略。當他們的市場策略有紅利，為什麼不去利用？」

2019年，直播是Facebook主推的功能形式之一，《立場新聞》等網媒也藉着直播的「東風」做出不俗的成績。對此，王龍瀟指出，這便是「有紅利」的時刻，香港01亦在「直播潮」生產出許多此形式的內容。在可控範圍內利用平台的勢頭，是需要、值得去做的。但他也表示，不應將所有雞蛋放在同一個籃子裏，更不可將自己的「脖子」放在別人手中——也就是說，不能將「命脈」交於他人，既要會「乘東風」，又要穩固自己。

與霸權抗衡，並非將其視為「敵人」。他直言，香港01亦有與Facebook、Google、Apple等公司合作的意願，比如他們想在亞洲推動一些計劃時，就需要本地互聯網公司協助。對這些公司而言，這樣可令計劃的落實變得容易些，而對香港01來說，也能夠「乘勢而上」。「但我們要先抓住自己的內核—會員和數據。快餐很容易吃，但我們不能只吃快餐。」他表示。但問題是，如何抓住自己的內核？這就需要有數據分析能力。

「玩轉」數據之餘小心「反噬」

創刊時期，為幫同事完成從傳統媒體到互聯網媒體思維模式的過度，《香港01》互聯網經營高級總監覃純健會構建一個「報攤場景」供大家想像：當一個人站在報攤前，會用一兩分鐘去篩選報紙雜誌，不同的封面與頭條就是一面訊息牆，可將其視為線下的「Facebook feed wall」，只不過「購買」的行為變成了「點擊」。報攤的佈置亦有玄機，新聞類報刊通常會被擺在最前面，娛樂類在旁邊，生活與體育類則比較靠後。他笑言：「當時哪有什麼大數據，只是憑經驗、銷量去佈局報攤。但可以看出，香港讀者資訊消費的主力內容是新聞與娛樂，其次就是副刊，直到現在也是如此。」

與霸權抗衡，並非將其視為「敵人」。王龍瀟直言，香港01亦有與Facebook、Google、Apple等公司合作的意願。（資料圖片）

也就是說，「數據分析」其實一直都在。可以說，覃純健帶領團隊反覆試驗，透過數據反饋作出調整，是報攤透過銷量來佈局的更科學、更細緻延伸。

然而， 數據、算法亦會帶來負面效應。正如王龍瀟所言，算法是惡毒的。人類「玩轉」數據的同時，亦有可能被算法「反噬」。覃純健對此表示認同：「當然，過度追求流量的點擊最後有可能會『走火入魔』。標題黨、content farm（內容農場）等氾濫時，無論對媒體本身還是對讀者而言，都會很危險。」

那麼，這是否意味着作為嚴肅內容的新聞才應是媒體內容生產的全部？覃純健表示並非如此，連報攤都會將娛樂與新聞擺在差不多的位置，足以說明娛樂內容亦是香港讀者十分買賬的。他指出，當下資訊消費的主力仍是新聞與娛樂，但並不意味着生活類的部份不重要。因為吃喝玩樂、旅遊、親子、旅遊、美容等版塊或許單個來計遠不足以與新聞、娛樂抗衡，但將這些內容合起來，數據就很可觀了。

況且，流量數據的反饋顯示，嚴肅內容帶來的流量遠不及輕鬆內容。「假設我們的整體流量為5,000萬，當中嚴肅內容帶來了1,000萬便已是『大勝』。但值得注意的是，這1,000萬的流量是輕鬆內容無法頂替的。兩者無法替代，相輔相成。」也就是說，讀者需要的是綜合性內容。當讀者基數變多，流量變大，大家自然會在當中尋找自己想看的內容。

娛樂內容亦是香港讀者十分買賬的部分，當下資訊消費的主力仍是新聞與娛樂，但並不意味着生活類的部份不重要。（資料圖片／梁碧玲攝）

然而， 綜合性內容的增加，不免會帶來content farm的爭議。王龍瀟表示，自己從不避諱談這個話題，但他認為，作為媒體，除了有大眾消費的內容外，還應有「頭部內容」，這是包含一定價值觀的，代表了公司的態度。「所以不能定義《香港01》就是content farm。因為content farm並無立場，亦無明確的價值觀。」他笑着反駁道。

在覃純健看來，具誤導、錯誤成份的內容才是嚴格定義上的content farm，讀者被欺騙多了，便不再買賬，故需盡量避免這種不健康的模式。但他直言：「若你問惡性content farm的情況會不會在《香港01》發生？其實是有的，這是不能否認的。因為公司的導向而追逐點擊率時，確實會發生……但這並不是記者和編輯的責任，而是整間公司需要去修正的。」

但同時，他認為類似「十個你不知道的××」、「六個你必須關注的××」、「三個會令你震驚的××」等content farm的「始祖性」標題，早期確實收穫了一大批關注度，故可從中健康地學習其表達、傳播邏輯，為自己所用。「網絡新聞中是有紅線的，比如說，不能做『標題黨』。但我們不應懼怕這條紅線，反之，應該無限接近但不越過。對網絡新聞而言，愈是接近這條紅線，標題效果就會愈好。」他具體解釋道。

從content farm、標題黨類內容的傳播中可以看到，在互聯網世界，中規中矩的標題易令內容石沉大海，故不宜因躲避「紅線」而在文字上採取安全措施。他指出，如「中美會談舌劍唇槍」這樣的標題，在互聯網世界中就是不易被看到的。覃純健直言，所謂中規中矩的標題更易寫出，若在整篇文章中精心選取具體的激烈對話，會更耗時耗力。

當你以為已經脫離科技巨頭的規則時，很有可能開始被數據操控。（資料圖片／視覺中國）

算法再強也須「人」存在

「惡毒」的算法、「雙刃劍」數據，都是對媒體的考驗。當你以為已經脫離科技巨頭的規則時，很有可能開始被數據操控。人類應將數據、算法作為工具，自己掌握主導地位，而非被牽着走向另一個「別人的主場」。所以，需對技術保持警惕，並始終保留「人」的作用。

為幫助用戶更高效地發現、接觸到想要的內容，《香港01》亦會提供個性化的內容、產品與服務。確實，算法技術的開發是為了精準匹配用戶的個性化需要，降低在海量信息中的篩選難度，並節省用戶的時間。然而，算法卻有機會在潛移默化中操縱人的信息接收與認知。北京字節跳動科技有限公司旗下產品，如為人熟知的「今日頭條」系產品及「抖音」等，便是透過算法推薦穩穩地抓住用戶眼球的典型。然而，這樣的做法在近年屢遭質疑。

西北師範大學傳媒學院教授趙麗瑾在《光明日報》撰寫《讀者變為用戶，別掉進「算法」的陷阱》一文，指算法在技術上的數據導向，在根本上是資本利益導向，它將用戶轉化為數據與字符，試圖了解人的喜好並進行過濾，強化了認知窄化與數字鴻溝。對此，王龍瀟表示：「我們與『頭條系』不同，他們有着超級海量的內容，『千人千面』的特質會更明顯，我們的內容量則主要依靠自產與合作。」除堅持自產內容，避免令人類被算法技術「反噬」外，更需在海量數據、強大的算法中確立、肯定人的主體價值。

內容生產者是否會被數據「綁架」？方可成認為，現代的媒體的確會在頁面瀏覽量（ PV）上背負更多壓力，但這在報刊時代亦存在。報刊時代並非一個毋須關注報紙銷量的烏托邦，只要是商業性質的媒體，定會有此考量。但他亦表示，當時的數據僅有報紙銷量，現在可以看到每篇文章的數據，雖可令媒體了解讀者行為，但同時又像是一個「詛咒」，將數據展示得太具體、太赤裸裸。而當這個商業邏輯侵入到新聞生產過程之中，數據便成為了協助商業的力量，將老闆營業的壓力轉移到了記者的身上。

對此，王龍瀟指出，早年有關於「數據驅動」（data driven）與「數據知情」（data informed）的討論，《香港01》選擇了後者。「數據驅動」意味着數據是團隊決策過程的中心，決策者會依據數據作為操作標準；而「數據知情」則指數據在決策中起輔助作用，取得數據後仍需考慮不同因素再作決定。

透過Google分析出近期「熱詞」，寫文時便可使用這些有更大機率被搜索到的字眼。﹙資料圖片﹚

什麼是完全按照數據的指示行動？王龍瀟以「自動化SEO」解釋，先透過Google分析出近期「熱詞」，寫文時便可使用這些有更大機率被搜索到的字眼，技術團隊會給出「taging」（標籤）建議，但不會自動設置標籤，因為要留給編輯人員足夠靈活性：「我們的做法是向編輯提供三個熱詞標籤以作參考。我們把『人』放在重要位置，即使算法發展再強，都不會沒有人的存在，因為算法只是幫助人的工具。新聞的自主性、獨立性並不會被算法沖淡。」

他舉例道：「有個很經典的算法——推薦算法，即你喜歡ABC，我喜歡BCD，我們會分別傾向於攝取這些部份的信息。於是，算法就會認為我們兩個都看BC，是一類人，開始向你推薦D內容，而向我推薦A內容。」實際上，這亦是微信、頭條會使用的算法模式。他續稱，這樣的模式，會出現「圈子」愈來愈小的問題，因此，在做算法的時候，便需要一些可變的量去引導，除了以純科技的方法操作外，更需要人去引導，並不斷調整。

方可成認為數據本身其實不強大，即使可看到點擊率、點擊時間，甚至「跳出率」，但無法展示讀者的心理感受，他們是否得到知識的提升？獲得了怎樣的營養？對媒體的品牌認知發生了什麼變化？他指出：「這些我們無從得知。但只有知道這些， 我們才能判斷一篇文章的商業價值。所以，數據看上去很強大，但實際上卻只是很片面、很虛弱的評判標準，不足以真正地衡量一篇文章的價值。」

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《強大又無力的演算法： 「人」的主體價值須被確立》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】尋找擺脫科網霸權之路 數碼時代下的媒體轉型

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