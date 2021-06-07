不應依賴內地解決問題 香港需有合乎長遠利益的人口政策｜石中堅

撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-06-07 16:00

中央政府日前宣布，沿用數年的「兩孩政策」進一步放寬至「三孩政策」，以應對生育率下降及人口老化等問題。政策推出之後，坊間迴響各異、毀譽參半，卻同時反映出一個關鍵事實—中央領導層十分關注中國的人口變化。退一步來說，內地的政策制定者肯定對半個月前公布的人口統計數據感到憂慮，才會將紮根中國多年的人口管制政策「拆牆鬆綁」，望能藉此讓中國人口政策與時並進。

正當內地在為着國家未來二三十年人口發展費煞思量時，卻只見特區政府呈現出一種愛理不理的兒戲態度，將香港的人口政策視為一個「不關我事」的界外問題。

特首坦然承認香港出生率「低處未算低」，更反提出若將香港納入國家14億人口，讓香港在人口普查上成為國家的一部份，就不用擔心人口結構的長遠負荷程度。（資料圖片）

上周三（6月2日），經民聯議員吳永嘉在立法會質詢時問及行政長官林鄭月娥，將會如何應對香港人口「超老齡化」所帶來的種種問題。特首坦然承認香港出生率「低處未算低」，更反提出若將香港納入國家14億人口，讓香港在人口普查上成為國家的一部份，就不用擔心人口結構的長遠負荷程度。她更建議可讓年長者到大灣區內其他地方退休及居住，吸引更多內地年輕人來港，進行另類的「人口輪替」。

特首的建議可能合乎香港的短期利益，卻從根本上反映出一種對香港與國家之間關係的誤判。要香港的老人家北上大灣區其他城市退休，除了未有顧及這些老人家的主觀感受或意願之外，更衍生一個更為重要的問題—大灣區諸城對接收香港年老人口的態度到底如何？同時，若香港只想吸納內地年輕人，卻不願意接收內地年長人士（以確保能夠維持年輕和年老人士的比例），這對內地，尤其是廣東省及大灣區各大城市的人口政策，又有何影響呢？廣東省難道便篤定要成為香港人退休後前往的「後花園」？這是誰定的？

廣東省難道便篤定要成為香港人退休後前往的「後花園」？這是誰定的？（資料圖片）

當然，香港要吸納內地移民，尤其是吸引專才及精英到來，這無可厚非，也理所當然。同時，給予願意往內地生活、希望享有較佳生活環境及較低生活費的老人家回內地退休的機會，也是天經地義的事。然而，這些措施及做法遠遠不足以解決香港如今所面對的勞動力問題。有關政策能否解決香港的人口問題，必須考慮四個要點，詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《不應依賴內地解決問題 香港需有合乎長遠利益的人口政策》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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不應依賴內地解決問題 香港需有合乎長遠利益的人口政策

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