撰文： 黃舜煬 最後更新日期： 2021-06-08 19:17

每有大學畢業生或青年收入下跌的報告發表，就有人搬出「讀書無用」的論調，埋怨自己「生不逢時」，錯過奉行精英教育的年代云云，卻忽略眾多深層次因素，例如階級固化、產業發展單一等等，無疑都與大學畢業生的收入多寡息息相關。到底導致大學畢業生收入下降的核心原因是什麼？除了「個人努力」以外，政府還可以怎樣幫助青年「上流」？

承接上文：【學位貶值．上】香港產業單一 經濟結構未能追上人力需求

改變市場結構才能「上流」

葉兆輝預料，如果未來香港仍然保持這種單一的市場結構，而整體教育水平不斷提高，那大學畢業生的收入只會愈來愈低，「除非整大個餅，將成個產業拉寬，發展不同的產業，自然會有更多中層職位能夠提供。」

葉兆輝續稱，在人口老化嚴重的社會，對醫療保健服務有相當大的需求，但礙於涉及厭惡性質，會「有工無人做」。（資料圖片／吳鍾坤攝）

「Healthcare discipline（醫療保健服務）就是其中例子。」葉兆輝續稱，在人口老化嚴重的社會，對醫療保健服務有相當大的需求，但礙於涉及厭惡性質，會「有工無人做」，但其實可以利用科技，推動行業現代化，用機器代替人手進行清潔，改善工作環境、薪酬待遇和工作滿意度，令更多年輕人願意入行，「這需要制度上作出改變，比如提高私人安老院的資助和津貼，令人願意投資設備和general technology（通用技術）、改善工作環境，但如果安老院的承辦商難以保證每次能繼續中標，自然缺乏投資的動機。所以是一環扣一環，如果需求層不夠穩定，就難以制造一個供應層。而大學的醫療保健服務科又要實驗室，又要設備，又是勞動密集形的科目，更需要有長遠的承諾，才能好好發展。」

趙永佳和葉兆輝不約而同地警告，大學不宜與市場「跟車太貼」。趙永佳以千禧年初的科網爆破為例，「當年政府整天叫人讀Information Engineering（信息工程學），最終科網爆破，畢業生找不到工作。」他們認為，比起面向市場培養相匹配的「執業者」，大學更應該培養「思想家」和「領袖」，葉兆輝說：「我們不是要培養工程師，而是培養工程專業的領導者。整個社會都需要務實的『執業者』，所以要明確區分公立大學和私立大學的定位。」

葉兆輝預料，如果未來香港仍然保持這種單一的市場結構，而整體教育水平不斷提高，那大學畢業生的收入只會愈來愈低。(歐嘉樂攝)

問題是，雖然大學以培訓思想家和領袖的方式訓練學生，但社會中的中層和領導職位有限，特別是擁有專業資格證，才能保證有較好的薪酬待遇。這對大學畢業生，尤其是對修讀文、社科的畢業生而言，無疑是一種自相矛盾的悖論。葉兆輝坦言，一定要改變整個社會的生態，假如仍停留在這種固化的經濟結構和就業市場結構，「咁就死啦。」

此外，隨着科技發展，過去一些厭惡性工作無疑會得到改善，但同樣地，科技發展會淘汰低技術職位，對從事低技術職位的大學生來說無疑是一種挑戰，而高中畢業的年輕人士，更難談「上流」，是影響生計的「致命打擊」。

勿遺忘高中教育程度青年

大學生收入下降固然值得重視，青年「上車」難更是社會需要面對的問題。但當年輕人在勞動市場的處境明顯惡化時，更應該將焦點放在「被遺忘」的那一群人—高中教育程度的全職僱員。趙永佳指出，這群人往往有一定的工作經驗和技能，惟獨因語言能力較弱或其他原因，令他們無法繼續升學。但隨着社會整體教育水平提高，未來可能保安員都擁有大學學位，政府更需要避免他們被社會淘汰，甚至幫助這批人「上流」。

趙永佳指出，社會更應應該將焦點放在「被遺忘」的那一群人—高中教育程度的全職僱員。

「比如令一個在泥水方面有能力和學歷資格的員工晉升至科文或經理，或讓保安員升做管理者。」但趙永佳最近的研究顯示，中學畢業的僱員往往工時長、手停口停，沒有餘力接受技能培訓，他們在未來社會只會更難生存。他指出，香港教育系統「好似高速公路，一中途離開，很難駛回」。他續稱，終身學習只適用於有學位的人，就算有低學歷青年願意報大學課程，但他們連有效的成績參照也難以提供，「大學無法判斷他們的能力，不敢錄取。」

趙永佳形容，香港教育系統「好似高速公路，一中途離開，很難駛回」（資料圖片）

他建議政府可以為至少有三年工作經驗的青年設立資助學額，「大學好自然會為了資助而錄取學生，當然，英文不好未必會收，因為會很難畢業，但有些青年可能經過多年的職場工作，英文已經大幅改善，（政府）可以為有心的學子提供機會。」

儘管不是每個大學畢業生都能晉身中層或領導職位，但如果社會不隨整體社會教育水平提高而改善產業單一的問題、增加就業市場的多元性和容納度、創造更多與學歷匹配的職位、主動幫助年輕人提高競爭力，相信除了最為「上等」、掌握大量財富那「1%」人的後代之外，其餘「99%」家庭的孩子只會逐漸往下流，大學畢業生的月入也會不斷減少。

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《經濟結構未能追上人力需求「學位貶值」癥結在於產業固化》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】尋找擺脫科網霸權之路 數碼時代下的媒體轉型

不應依賴內地解決問題 香港需有合乎長遠利益的人口政策

網絡熱詞揭露沉重現狀 「躺平」的年輕人都是鬥士

從合拍片說起 香港電影有無出路？

經濟結構未能追上人力需求 「學位貶值」癥結在於產業固化

從次按危機到新冠疫情 尋找家園的美國車「宅」族