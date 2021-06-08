撰文： 賈婉琳 最後更新日期： 2021-06-08 16:56

上周，內地宣布「一對夫妻可以生育三個子女」的政策，放寬一直被詬病剝奪公民基本生育權的一孩和二孩政策。同樣面對人口結構問題的香港，沒有如內地般限制生育，特首林鄭月娥上周更誇口「特區很多政策都不會排斥有較多子女的家庭─有免費教育，亦有接近免費的醫療，所以（生育）最終都是個人選擇」，但事實又是否如此？香港人是否真的享有生育自由？

提到生育政策，香港人最熟悉的或許是上世紀七八十年代，電視中一家七口坐着小船，伴着仙杜拉的歌聲：「兩個就夠晒數，兩個就夠晒數，生女也好，生仔也好，兩個已經夠晒數。無謂追，無謂追……」再就是回歸後第二任特首曾蔭權提出的「三個最啱數」。由七十年代主張生兩個，到今個世紀初的三個，究竟一個家庭生幾個好？

《人口政策--策略與措施》報告中提到，香港生育率低「主要涉及個人選擇、生活模式的取捨等」（資料圖片／黃寶瑩攝）

其實，無論是家計會的宣傳，還是曾蔭權的呼籲，都難以稱之為香港的生育政策。事實上，在香港，歷來都較為缺乏官方系統介入的生育政策。就好像曾蔭權的呼籲只是時任官員的個人主張，而因「兩個就夠晒數」出名的家計會其實是一個集關注婦女健康、婦女權益、性教育和家庭規劃等多角色於一身的支援機構。在生育層面，家計會早已修正「兩個就夠晒數」主張，轉向鼓勵家庭及早做生育規劃。

香港與生育相關的政策涵蓋職場、稅務、勞工、人口等議題，一直以來有所失焦，也多被忽視。比如目前香港發布的四份人口政策報告中，有關生育的着墨均不多，倒是不約而同地將核心放在勞工人口的資源規劃上，比如引入外地人才，釋放更多的非常規勞動力等。也就是說，香港沒有一個特定的官方部門和政策文件，強硬限制或催谷香港市民生育。問題是，生育決定權雖然在市民身上，但卻不代表香港人能自由地規劃生育。

香港社會愈來愈多夫妻覺得雙職無子女是理想狀態。（資料圖片）

經濟壓力大 政府支援不足

2018年青年創研庫（下稱青研）就生育問題對育齡市民進行調查訪問，結果顯示七成受訪者認為理想的家庭應該有兩個子女，但只有五成人認為自己會計劃要兩名子女。另一方面，雖然僅5.8%的受訪者認為「丁克」（雙職無子女）是理想狀態，但出於現實考慮而計劃「丁克」的受訪者則上升至近兩成。受訪者理想和計劃之間的距離正顯示香港與「生育自由」的距離。

更為殘酷的是，再早一點類似的調查結果和此後五年的出生率，讓我們看到這一距離已成現實。

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《 中國社會「民不聊生」 三孩政策揭示的人口困局真相》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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