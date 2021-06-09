撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-09 17:00

上周三（6月2日），以色列右翼政黨統一右翼聯盟（Yamina）領袖貝內特（Naftali Bennett）、中間派擁有未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）和以色列的阿拉伯伊斯蘭主義政黨聯合名單黨（Ra'am）領袖阿巴斯（Mansour Abbas），聯同其他五個政黨達成組建聯合政府合作協定，以僅佔國會120席中61席的輕微優勢意圖結束「比比王」（King Bibi）、看守總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）連續十二年的執政。不過，協議尚須國會正式通過信任投票這一步才能成事，投票預計將在一個星期內舉行。

如果以色列新政府順利上台，貝內特會先擔任總理兩年，其後再由拉皮德接替，而內塔尼亞胡苦心經營的右翼執政時代亦將暫告一段落，政權將轉交由右翼、左翼、中間派及阿拉伯政黨人士組成的一個大政府。而這也是首次有以色列阿拉伯人（佔其公民人口五分之一）的政黨加入該國政府，或可為以色列政壇開出新氣象。

如無意外，以色列總理內塔尼亞胡將在一個星期之內下台，變成反對派領袖。（美聯社）

「政壇生還者」內塔尼亞胡當然不會就此罷休。其利庫德集團的現任國會議長仍有可能阻延信任投票，為內塔尼亞胡遊說對手右翼議員倒戈爭取時間（此前右翼聯盟已有一位議員倒戈）。不過，在新聯盟「反比比王」立場甚為堅定的背景之下，內塔尼亞胡可以操作的空間有限，他下台之後，料將以國會最大黨領袖的身份領導坐擁國會59席的反對派，謀求奪權之機。

兩個小黨輪流執政

貝內特和拉皮德所屬黨派在國會120個席位中分別僅佔6席（原為7席）和17席。按照聯盟協議，貝內特先擔任總理、拉皮德擔任外長，兩年後互換職位。貝內特將是以色列首位戴猶太帽的總理，而他領導的政府則大體是世俗化的執政聯盟。這種反差在以色列歷史上也是首次出現。

按照聯盟協議，貝內特（圖）先擔任總理、拉皮德擔任外長，兩年後互換職位。（美聯社）

貝內特之後擔任主張猶太復國主義的「猶太家園黨」（Jewish Home）領導人，並於2013年進入以色列國會。2018年，他成立了統一右翼聯盟，成為一位比內塔尼亞胡更保守、更強硬的宗教黨派政客。他反對巴勒斯坦國建立，支持吞併被佔領的約旦河西岸部份地區。而未來「輪任總理」拉皮德現年57歲，電視主播出身，2012年進入以色列政壇，組建了擁有未來黨。儘管這個新的聯合政府意識形態多樣，政治上少有共識，但貝內特和拉皮德之所以能夠達成聯盟協議，很大的一個訴求就是要讓內塔尼亞胡下台。

內塔尼亞胡的離開或許能夠讓以色列開始重視團結，摒除個人崇拜和宗教狂熱。「新總理」貝內特也是極端民族主義者，強硬程度比內塔尼亞胡有過之而無不及，意識形態多樣化的執政聯盟能否約束其強硬右翼主張？

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《內塔尼亞胡十二載執政料告終 以巴和平進程現突破口》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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