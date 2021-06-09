撰文： 葉德豪 薛子遙 最後更新日期： 2021-06-09 18:30

過去一年，歐洲、北美和南美三地為新冠疫情重災區，直至本年4月印度疫情大爆發，才讓各界目光轉向疫情一直相對溫和的亞洲。如今區內兩大抗疫「模範生」—台灣與越南接連破功，而抗疫成績向來位處中游之列、甚少受全球關注的東盟多國近來的疫情也有升溫趨勢，其中，馬來西亞上周更第二度實施全國封鎖，令人擔心這個普遍疫苗接種率極低、人口繁雜、政經情勢各有不穩、近鄰屢見變異病毒的地區會否成為下一個疫情震央。

回首2020年，東盟國家之中，只有新加坡曾在疫情初期出現嚴重爆發，其他區內國家按人口比例計算的病例數字都在較低水平。剛剛踏入2021年之時，泰國和越南累計病例只得數千宗，柬埔寨、老撾和汶萊都在數百宗以下—這些國家當時的累計死亡數字也保持在100宗以下。雖然菲律賓、印尼等人口較多的東盟國家此時曾出現確診和死亡人數上升之勢，但其數字遠遠低於歐美，升勢在其後都有所回落。

圖為5月27日，馬來西亞吉隆坡市郊民眾在病毒檢測中心，等候接受檢測。（美聯社）

疫情升勢遍及全境

到今年4月，情況卻出現了變化。5月更成為東南亞疫情反升的關鍵節點，不少國家的累計確診人數都增加了一倍以上，包括越南（+153%）、泰國（+138%）、老撾（+133%）和柬埔寨（+118%）。馬來西亞受到的打擊尤其嚴重，單是５月錄得的新增病例數就比去年全年的總病例數都多，期間新增死亡人數更佔總數近半，迫使政府在上周二（６月１日）實施至少為期兩周的全國性「全面封鎖」。

同期，泰國的死亡人數也增加了兩倍多；而印尼和菲律賓也分別越過了五萬和兩萬的死亡人數門檻。

5月初，印尼當局在本地發現了分別首先在英國、南非和印度被發現的變種病毒；5月底，泰國本土也發現了來自印度的變種病毒。（資料圖片／美聯社）

專家認為，確診個案令人擔憂地增加，可能是來自印度和英國的新變種病毒，以及該地區出現的全新變種病毒的傳播所驅動。5月初，印尼當局在本地發現了分別首先在英國、南非和印度被發現的變種病毒；5月底，泰國本土也發現了來自印度的變種病毒，而越南衞生部亦指當局「發現了印度和英國變種病毒的一個新混合變體」。

至上周三（6月2日），除老撾和汶萊以外，該地區所有國家的「有效傳染率」（effective reproduction rate）都高於1。有效傳染率代表一位感染者所造成的平均新感染數量，數值愈高代表疫情愈難受到控制。

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《疫苗短缺 接種緩慢 東盟國家遇上疫情「近火」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】尋找擺脫科網霸權之路 數碼時代下的媒體轉型

不應依賴內地解決問題 香港需有合乎長遠利益的人口政策

網絡熱詞揭露沉重現狀 「躺平」的年輕人都是鬥士

從合拍片說起 香港電影有無出路？

經濟結構未能追上人力需求 「學位貶值」癥結在於產業固化

從次按危機到新冠疫情 尋找家園的美國車「宅」族