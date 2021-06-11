撰文： 明星辰 最後更新日期： 2021-06-11 14:35

城中村俗稱中國的「貧民窟」，在一般人的印象中，那裏混亂、嘈雜，但這個特殊地域卻聚集了無數從農村湧向城市的外地人，如果說西安的城中村與其他地方有什麼差別，那便是植根於本地的市民文化、地下搖滾催生了另一種特殊的生態。在這裏，你能領略到20元人民幣跳一支舞的軟色情「黑燈舞廳」，也能在某個不隔音的房間聽到隔壁的樂隊排練，或者在某個狹窄天台上發現一片鬱鬱蔥蔥的花園⋯⋯

這裏的某處平台上，生活着一隻鴕鳥和牠的主人，他們在這一帶頗有名聲，不少人曾在村裏見過他們，時常是在晚飯後，一個個頭不高、剃着平頭、穿著樸素的男人身後，跟着一隻碩大的鴕鳥，鳥足有一人多高，蛇樣細長的脖頸上支撐着小巧的腦袋，眼睛大且突出，很容易讓或憤怒或緊張的情緒從中流瀉而出，渾身的羽毛駝色帶黑，腳趾巨大分兩趾，因西安常年乾燥天氣略有開裂，牠似乎習慣了周圍環繞着一群人，也有時會顯得煩躁，這時「鴕鳥哥」就帶牠回到樓上。

發現「鴕鳥哥」的人叫強天鍇，是西安美術學院實驗藝術系研二學生，他和幾名同學在這裏租下一間舖子，將其改造成一個藝術工作室，致力於「觀察城中村裏的人與事」。他在一次吃飯時聽到桌旁坐着的人抱怨自己養的鴕鳥最近情緒不佳，上前搭話，才與其相識。

「鴕鳥哥」的收入早就足以讓他搬離城中村，但他沒有離開，因為那裏才能讓他進行致富實驗。（資料圖片）

走過羅家寨村一條潮濕的主街不久，進入臨街一家平價川菜飯館，穿過並不寬敞的內廳，從煙火氣十足的後廚旁樓梯拾階而上，走四層，樓梯變窄，一股家禽氣逐漸變得強烈，說是天台，由於它和旁邊各種建築間隔不遠，迎面便是一堵紅磚牆，轉過來的西南面則開闊很多，不遠處的樓宇是西安小寨（西安城南較為繁華的商業區）絢爛的燈火，相隔雖不遠，看起來卻像是另一個世界的倒影，影影綽綽。

在小寨玻璃天幕旋轉餐廳裏吃泰國菜的紅男綠女大概很難想像，在不遠處羅家寨村的一棟灰色四層小樓天台上，有一隻未成年、289斤重的雄性非洲鴕鳥時常在樓頂奔跑，由於其後肢粗壯有力，且腳趾間長着約七厘米的危險趾甲，所以跑起來聲音巨大，灰塵騰飛。

小樓天台上，養着一隻未成年已達289斤重的雄性非洲鴕鳥。（受訪者提供）

鴕鳥被放置在天台左手一側，鋁合鋼天棚整齊規整，操作台、鴕鳥居住的布棚、地上的食盆、水盆及旁邊還養着兩隻大兔子的籠子一一排列。

他天生就是飼養動物的能手，早年在遠洋公海的漁船上學就了各種鑑別與捕捉海洋生物的技巧，讓他在回到西安後，一度向城裏幾個大老闆傳授缸養淡水鯊的技巧。「我家從前養牛，這些基礎都知道，動物很簡單，每個季節該吃什麼藥、有什麼病需要預防，你都得給牠提前吃了，我也不是什麼善於和動物相處，反正只要還剩一口氣，我就能給牠們救活。」

這位住在城中村、以鴕鳥為寵物的他，背後有什麼大膽且實際的目的？

（節錄）

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《系統籠罩下的西安城中村 城市裏的「無依之地」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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