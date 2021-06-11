撰文： 程雪 最後更新日期： 2021-06-11 20:00

僅靠電影從業員苦苦支撐香港電影業發展，無異於蚍蜉撼樹。電影產業的發展，離不開政府的支持—韓國電影產業近年來突飛猛進就是最好的說明。韓國的文化產業政策形成於九十年代，並在本世紀初趨於成熟。具體到電影產業，二十一世紀初訂立的多項政策，為電影業發展找對了方向，奠定穩健的基礎。 此為「香港電影」系列報道三之一

承接上文：

【香港電影．一】港產片與合拍片 香港電影的一體兩面？

【香港電影．二】審批限制重重 合拍片正在喪失「港味」？

熒幕配額保護本土電影 文化產業全民佈局發展

1999年經修訂後推出《電影振興法》，主要包括四項改革措施：一、尊重電影產業的市場化運作，成立韓國電影振興委員會；二、電影分級制取代審查制度；三、嚴格的銀幕配額制，要求每間影院每年有146天上映國產電影，並規定電視台播放電影的時長；四、允許和鼓勵風險投資進入電影產業。其中，電影配額制起到非常積極的作用。

九十年代的韓國本土電影與香港電影一樣，同樣面臨荷里活電影的強烈衝擊，本土電影市場份額直線下滑，並在1993年跌至谷底。隨後，政府為保護本土電影，開始嚴格執行電影配額制。其巨大保護作用使得競爭力較弱的本土電影有了生存與成長的空間，能夠積累經驗，逐步具備和荷里活電影抗衡的能力。

隨着國產電影自身實力提升，呼籲取消配額制的呼聲愈來愈高，同時迫於美國方面的壓力，韓國政府於2006年將銀幕配額制從146天調低至73天。自此本土電影市場佔比立即下降，不過，政府立即採取措施強化本土電影產業的競爭力，同年推出《電影產業中發展計劃》，把電影政策的重點由「保護」改為「支援」，此後韓國電影進入全新的發展軌道。可見，銀幕配額制為韓國電影的發展爭取了時間與空間，是韓國電影得以崛起的重要因素之一。

韓國的文化產業政策形成於九十年代，並在本世紀初趨於成熟。韓國電影在國際間漸漸獲得認可，圖為2017年上映的韓國電影《與神同行》，在全球叫好叫座。（《與神同行》劇照）

除此之外，韓國更是傾全國之力發展電影產業。政府對於電影產業的資金支持有直接和間接之分。前者包括政府撥款和利用電影基金引入社會資金，後者則是推行減免稅收等政策性福利。近年，韓國通過大型文化產業基金項目，對文化產業的各個子行業基金進行統籌運作。韓國政府通過國家預算撥款、投資組合等形式為文化產業整體佈局注入資金，推動產業發展，包括以舞蹈、文學、視覺藝術、戲劇、音樂、傳統藝術等為資助對象的文藝振興基金，支援文化商品開發、製作等的文化產業振興基金，以及電影振興基金。此外，政府主導設立電影專項金庫和基金，資金來源除政府注資外，還有民間資本的介入，並主導電影振興金庫、電影發展基金、影響專門投資組合這三大電影產業融資模式，為電影產業發展提供大量資金支持。

民間資本與政府資金相結合是韓國電影產業飛速發展的一大特色。韓國電影產業投資主體分為四大類：政府為代表的公共資金、大企業為代表的財閥資本、風投公司為代表的金融資本及以網絡融資為代表的社會資金。財閥資本進入電影市場固然因看重其發展前景與收益，但政府政策鼓勵也是重要的驅動力。八十年代末至金融危機前，韓國電影產業的主要資金來源是三星、大宇為代表的大財團。財閥參與到電影的製作、流通等環節，並建立投資、製作、放映的垂直化運作體系；大財團注重市場效益，打破韓國電影業原有的論資排輩傳統，使得有才華的新晉導演得到重用，逐漸建立起以導演為中心的製片人體制，電影創作愈發具活力和創意。

韓國電影《上流寄生族》在第92屆奧斯卡金像獎中獲得最佳影片獎、最佳國際影片獎、最佳導演獎及最佳原創劇本獎，是史上首部獲得奧斯卡獎最佳影片獎、最佳原創劇本獎的亞洲電影及非英語電影。

隨着金融危機爆發，財閥資本自身難保，對電影這種高風險行業的投資不斷收緊，甚至退出電影行業。韓國政府因而調整電影政策：鼓勵中小企業參與電影投資；推行網絡融資政策，通過互聯網融資為電影製作提供資金；通商事業部將電影及相關產業歸類為風險投資產業，並可享受稅收減免的優惠待遇；政府出資設立中小企業廳，對虧損的電影投資承諾補償。

政府的扶植吸引了風投資本，使其成為金融危機後的主要投資力量。多齣大獲成功的熱門電影激發了投資者的信心，大量注資使製作公司開始不計成本地創作，可惜票房卻未盡人意。2002年，風險投資商損失高達4,000萬美元，隨着高成本製作的電影無法收回成本，風險資本陸續撤資。此後，樂天、好麗友、CJ等新一輪企業資本進入電影市場。此外，網絡融資模式逐漸成熟，以高投資回報吸引網民投資電影。早在2001年，韓國政府成立專門機構監管網絡融資，並要求募資公司公布電影劇本和發行運營計劃，保證參與投資網民的知情權，保證資金合理利用。

可見，伴隨不同時期的不同資金特點，韓國政府能夠及時應變，迅速作出反應並調整政策，讓電影投資市場保持活躍，為電影創作提供源源不斷的動能。此外，韓國政府將電影教育從小學滲透至大學，以電影專業人才為培養對象，擴展到全體國民，掀起「全民學電影」之風。這表明政府重視電影所具備的文化啟蒙和傳承作用，在栽培專業電影人才的同時，也培養專業電影觀眾。另一方面，韓國政府在1996年設立釜山國際電影節，目的在於發掘和向全球介紹韓國乃至亞洲的新銳導演及作品，推動亞洲電影產業發展。釜山國際電影節以「立足本土，關注亞洲」作定位，目前已成為亞洲乃至國際最具影響力的電影節之一。

釜山國際電影節以「立足本土，關注亞洲」作定位，目前已成為亞洲乃至國際最具影響力的電影節之一。（資料圖片）

反觀香港，儘管電影業是香港六大創意產業之一，但政府對電影產業的支援實在談不上重視。1999年4月，電影發展基金獲一億元注資成立，用於資助電影從業人員培訓課程及本地電影海外推廣計劃等項目；同時，成立「電影貸款保證基金」，承擔額為3,000萬元，以循環貸款方式運作，為電影融資提供貸款保證。2006年10月，時任行政長官曾蔭權在《施政報告》中宣布工商及科技局（即後來的商務及經濟發展局）全面統籌電影相關的政策、規劃和活動。翌年4月，「香港電影發展局」取代「電影發展委員會」，負責就電影業政策向商經局提供意見，同時管理及審批基金的撥款申請。

2007年後，電影發展基金先後獲得15.2億元資助，主要用於電影製作融資和其他電影相關事項融資，包括在內地和海外推廣香港電影、人才培育、提升觀眾興趣等。在資助電影製作方面，主要包括2007年推出為中低成本電影製作提供部份融資的「電影製作融資計劃」、2015年推出資助小型電影製作經費的「電影製作資助計劃」，以及2013年推出透過電影創作及製作計劃比賽選拔人才的「首部劇情電影計劃」。根據電影發展局提供的資料，截至今年3月，「電影製作融資計劃」和「電影製作資助計劃」自2007年以來，分別撥款約2億元（2020年推出放寬版，共撥款1,575萬元）和2,466萬元，合共獲融資的電影有54齣，而用於其他電影相關的計劃撥款甚至超過資助電影製作，達到5.2億元。

香港政府對於電影的認識仍停留在其「商品屬性」，認為這是一件投資有風險、可能無回報的「商品」。（資料圖片／鄧倩螢攝）

「隔靴搔癢。」田啟文這樣評價政府對電影業的扶持政策，「按照一開始的要求，發展局只能在四個範疇做事：培育、推廣、協助、吸引觀眾入場。這限制了發展局主動帶頭引領電影產業發展。」他分析道，無論是「電影製作融資計劃」還是「電影製作資助計劃」，融資金額僅佔電影預算製作費用的20%至40%，「因為政府不能變成投資商，不能與民爭利」；同時又對低成本的電影申請項目提出「具備商業價值」的要求，可以說是自相矛盾。在其他方面，香港電影產業發展還面臨諸多困難，例如電影院數量正逐步減少，3月初UA院線結業後，全港僅餘五十多間戲院，較1993年119間足足少了一半。又如電影人才流失，由於行業待遇較低，有能力的電影工作者多北上謀出路，造成本土電影人才青黃不接。業界面對種種難題，都未見政府關注，着力解決。

歸根究柢，原因在於香港政府對於電影的認識仍停留在其「商品屬性」，認為這是一件投資有風險、可能無回報的「商品」。這一認識，從由商經局負責管理電影產業這安排可見一斑。沒有對電影的文化價值的重視，沒有對文化產業的整體佈局，等同於放任香港電影自生自滅。「政府沒有發展電影產業的藍圖，想賺錢就只能北上拍合拍片，拍合拍片又不得不陷入自我審查，迎合內地市場。」田啟文嘆了口氣，「像是一個走不出去的循環。」

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《從合拍片說起 香港電影有無出路？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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