撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-06-10 16:57

當新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）去年10月大選率領工黨大勝，毋須再依賴對華更強硬的前外交部長彼得斯（Winston Peters）的「新西蘭第一黨」聯合執政時，外界都認為中紐關係將穩步向好發展。但近日雙邊關係似起波瀾，阿德恩在上周一（5月31日）的澳紐峰會中，與澳洲一道對香港和新疆問題表示嚴重關切，予人以新西蘭一改謹言慎行態度、與澳洲統一對華陣線之感，不過，這更多地應是新西蘭面對傳統盟友施壓時的策略性回應。

回擊澳媒攻勢的需要

澳洲早已不滿新西蘭的對華立場，後者鮮少跟隨「五眼聯盟」在香港或新疆問題上發聲，在中澳貿易戰時也默不作聲，在今年1月與中國簽署了升級版的自貿協定後，該國貿易部長奧康納（Damien O'Connor）還喊話澳洲「仿效我們對中國展現尊重」。澳媒立刻群起攻之，諸如利益凌駕人權的指控比比皆是。

澳洲早已不滿新西蘭的對華立場，後者鮮少跟隨「五眼聯盟」在香港或新疆問題上發聲，在中澳貿易戰時也默不作聲。（資料圖片）

另外，新西蘭新外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）4月直言，對五眼聯盟超出情報聯盟的職權範圍「感到不舒服」，澳洲媒體的「五眼變四眼」諷刺又開始甚囂塵上。等到澳洲總理莫里森（Scott Morrison）此次赴新西蘭參加峰會時，澳媒開始集體發力，9 News電視網特意在峰會前一天出品《金錢對決正派：中國是否正在掌管新西蘭？》的專題節目，將澳洲塑造成捍衛民主價值的英雄，新西蘭則是「為賺中國快錢而拋棄夥伴」的反面形象，旁白更質問新西蘭是否已變成「新習蘭」（New XiLand）。

2021年4月22日，澳洲外長佩恩（右排下方一）與新西蘭外長馬胡塔（左排下方一）在惠靈頓舉行會談，「五眼聯盟」是本次會談的重點議題之一。（Twitter@MarisePayne）

對此，阿德恩自然感到有必要維護形象。她指節目的控訴其實是「澳媒塑造出的觀感，而非事實」，同時，在澳紐峰會上營造澳紐一家親的氣氛，強調兩國在貿易及人權等議題上始終保持相同立場。不過，她未有明確提到中國，只是在聯合聲明中表示關注香港和新疆問題，並呼籲中國尊重少數民族人權，以及准許聯合國暢通無阻進入新疆調查，同時還支持世衞繼續調查新冠疫情源頭。雖然這份聲明超出新西蘭過去關切範圍，但考慮到其回擊澳媒攻勢的需要，這份處處符合西方「政治正確」觀念的聲明遠非新西蘭調整對華路線的信號。

缺乏調整政策的動因

與澳洲不同，新西蘭調整對華立場的政策空間、外部壓力和內部民意需求都小得多……

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《澳紐聯手對華是假象 新西蘭未改實際政策》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】尋找擺脫科網霸權之路 數碼時代下的媒體轉型

不應依賴內地解決問題 香港需有合乎長遠利益的人口政策

網絡熱詞揭露沉重現狀 「躺平」的年輕人都是鬥士

從合拍片說起 香港電影有無出路？

經濟結構未能追上人力需求 「學位貶值」癥結在於產業固化

從次按危機到新冠疫情 尋找家園的美國車「宅」族