撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-06-11 17:00

經濟強則貨幣強，中國經濟率先走出新冠肺炎疫情的陰霾，人民幣也不斷升值。中國外匯交易中心（CFETS）上周五（6月4日）發布的人民幣匯率指數錄得98.21，創五年來新高。去年8月以來，反映人民幣相對於一籃子貨幣（24種主要外貿交易貨幣）的人民幣匯率指數漲幅已超過7%。人民幣兌美元匯率的漲幅更加明顯。上周一（5月31日），離岸人民幣兌美元匯率錄得6.3525，創下三年新高，較去年5月的低點已經上漲了超過11%。

不斷上漲的人民幣匯率已經有脫離經濟基本面的迹象，不但吸引了市場投機力量，也對中國的出口貿易形成壓力。5月23日，中國人民銀行副行長劉國強回答記者關於近期人民幣匯率走勢和人民幣匯率形成機制的提問時表示，「未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。」

不斷上漲的人民幣匯率已經有脫離經濟基本面的迹象，不但吸引了市場投機力量，也對中國的出口貿易形成壓力。（資料圖片／視覺中國）

接連發聲 為人民幣降溫

劉國強強調「雙向波動」，但市場卻認為這是央行對匯率波動的忍受程度進一步上升。於是，人民幣兌美元匯率在5月26日大幅攀升，一舉突破6.4關口。

面對不斷被炒高的升值預期，5月27日召開的全國外匯市場自律機制第七次工作會議明確指出，「未來，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。」因此，會議認為，「沒有任何人可以準確預測匯率走勢。不論是短期還是中長期，匯率測不準是必然，雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。」

這場有人民銀行副行長劉國強、國家外匯管理局副局長王春英出席的會議提出預期管理，表示要「堅決打擊各種惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為」。同時，會議提醒外貿企業聚焦主業，「避免偏離風險中性的『炒匯』行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。」

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《抑制人民幣升值 央行「先禮後兵」有深意》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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