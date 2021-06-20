撰文： 楊志剛 最後更新日期： 2021-06-20 10:00

那一刻不論如何黑暗，只是一剎那的黑暗，然後是萬丈光芒。 秋瑾由被捕到解上刑場斬頭，前後只是三天。在三天裏她曾受酷刑，但起碼沒有長年累月在不見天日的黑牢飽受身心摧殘，然後苟延殘喘，連何時死亡、如何身亡也無人知曉……

革命烈士秋瑾最終安葬西湖，埋骨西冷，這是對所有尋墓人無限的撫慰。（《競雄女俠·秋瑾》電影劇照）

女俠的遺言、遺容、遺體，是革命的神聖符號。秋瑾沒有機會寫下訣別書，是革命史的遺憾；但她留下的千古絕句「秋風秋雨愁煞人」，卻為革命史填補了空白。作為女革命家，她的一生隨着中華兒女為民族存亡抗爭而歷盡波瀾。和她同時期留學日本的魯迅曾描述，「不敢在她面前講浮話」。她美麗得來英氣挺拔，自言「心比男兒烈」。烈女求仁得仁，死得轟烈。

秋瑾的遺體，經歷草草埋葬，遭搗毀、多度遷葬，一共九葬，可說歷經波劫。她被捕前，已作出犧牲準備，並囑咐親友隱名避世，免遭波及。一名女工冒着殺生之禍，在荒地草草埋葬遺體。後來秋瑾的哥哥起回屍體，偷偷運返湖南的家鄉湘潭。秋瑾曾囑託密友「願埋骨西冷」，於是結盟姊妹於風雪之夜進山尋找秋瑾之棺，並說服秋瑾的哥哥把遺骸移葬西湖西冷橋畔。一幕雪夜尋棺，道盡風雲時代義氣女子對一句承諾的忠貞不渝。

秋瑾的遺骸曾經歷多番遷葬，結盟姊妹為信守諾言而雪夜尋棺，見證風雲時代盟友對承諾的忠貞不渝。（《競雄女俠·秋瑾》電影劇照）

百年來，女俠遺骨經多番折騰。秋瑾有幸，能埋骨西冷，這亦是對所有尋墓人無限的撫慰。但秋瑾以後，卻有無數革命烈士暴骨荒山野嶺……（節錄）

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《也求蒼天慰芳魂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

269期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】全球最低企業稅警告香港 國際稅收改革潮來了！

「十四五」目標明確 香港仍陷社經規劃迷思

漂在香港

科網巨頭主導世界秩序？「軍事科技複合體」成現代新戰場