撰文： 李美 最後更新日期： 2021-06-17 22:00

若要打破系列電影愈拍愈爛的宿命，破舊立新無疑是一條出路。《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）今次大刀闊斧，撤換導演，銳意從純粹的恐怖類型變調，結果叫好叫座。 本作雖是「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe）系列名義上的第三集正傳，若連同外傳「詭娃安娜貝爾」、「鬼修女」等作品計算，已經來到第八集，堪比「黑色星期五」、「月光光心慌慌」等經典系列。

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》從純粹的恐怖片類型變調，帶來耳目一新的感覺。（電影劇照）

新作《魔旨》保留了此系列賴以成功的復古元素、土法恐怖韻味，沒有盲趕潮流依靠特效，個別場面還令人聯想到《驅魔人》、《閃靈》等經典大作；更重要是，恐怖片名導、前兩集正傳的導演溫子仁願意退下來，僅出任監製和參與編劇，導演筒則交予外傳《哭泣的女詭》導演米高．查維斯（Michael Chaves）。這個大膽的安排，換來新人事新作風下的新鮮感，既延續了密集又精細的驚嚇場面，更進一步強調懸疑感、追看性。

主角華倫夫婦Ed（Patrick Wilson飾）及Lorraine（Vera Farmiga飾）在前作豎立「驅魔人」形象，新作則近似「偵探」，抽絲剝繭探案。與其說這是一齣恐怖片，不如說是帶有靈異元素的奇案片，滲透濃厚的推理味道。

「詭屋」系列的核心設定，總是圍繞人與魔的對決，這亦是恐怖片的道統。然而，今次華倫夫婦的終極敵手，竟非惡魔，而是惡人。本片英文原名為「The Devil Made Me Do It」（惡魔逼我做的），港版片名的「魔旨」可理解為「惡魔的聖旨」，意指「惡魔引人犯罪」。

片首的少年殺人案僅為引子，華倫夫婦透過案發現場的「圖騰」按圖索驥，繼而牽引出另一宗疑案，一路與幹探、神父等各路人馬周旋，最終從諸多證據揪出「巫女」般的真兇。真正的兇手沉迷邪物，不惜幹出駭人儀式以達一己私慾，這種「人比鬼還恐怖」的震慄感，在此系列來說絕對別開生面，創造新的發揮空間……（節錄）

主角華倫夫婦在前作豎立「驅魔人」形象，新作則近似「偵探」，抽絲剝繭探案。（電影劇照）

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《《詭屋驚凶實錄3：魔旨》恐怖片銳意革新 成功叫好叫座》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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