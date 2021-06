若要打破系列電影愈拍愈爛的宿命,破舊立新無疑是一條出路。《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)今次大刀闊斧,撤換導演,銳意從純粹的恐怖類型變調,結果叫好叫座。

本作雖是「詭屋驚凶實錄宇宙」(The Conjuring Universe)系列名義上的第三集正傳,若連同外傳「詭娃安娜貝爾」、「鬼修女」等作品計算,已經來到第八集,堪比「黑色星期五」、「月光光心慌慌」等經典系列。