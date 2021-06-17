撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-06-17 22:30

相信觀眾太「餓」了，《天能》之後戲院已經好一段時間沒有商業大作，《F9狂野時速》顯然陽剛味過重，預料《無聲絕境2》 （A Quiet Place Part II）的票房應該不俗。可惜從編導及製作層面而言，《無聲絕境2》是退步之作，絕對算畫蛇添足的那一筆。若非靠動人的親情部份打救，本片或已慘敗了。

《無聲絕境2》前作細緻描寫外星怪物，續作投放巨額資金於場景及道具，故事意念及情節鋪排卻大倒退。（電影劇照）

《無聲絕境》首集是一部高概念（high concept）電影，外星怪物的設定與它們帶來的災難都有非常細緻的鋪陳，怪物的「特質」更令電影的表現手法極具魅力。導演及編劇約翰卡辛斯基（John Krasinski）只需要認真地執行概念，配合精緻的聲音設計，足以為觀眾帶來全新的觀影體驗。

來到第二集，難逃荷里活續集的宿命，高昂的製作費並未帶來更刺激的視聽效果。仔細想想，預算都用在什麼地方呢？場景變大變精緻，詳實的佈景和道具建立了真實感，荒蕪人煙的鄉鎮也有助角色入戲。

電影只有一條線拍得完整。也許卡辛斯基很享受為人父，《無聲絕境2》主力寫子女的成長，但不是有頭有尾很細緻地寫，而是用別具象徵意義的影像來刺激觀眾。例如電影最後的高潮戲，子女由過去被父母保護，轉為保護大人，這是一個很用心去寫的場景。可惜，人物的言行太典型、過於樣板化，不知導演是否心虛，一露怯就將故事草草帶過，因此無法好好處理人物動機和內心變化。聽聞派拉蒙已經準備籌拍外傳，但是卡辛斯基的編導技巧仍有許多不足之處，若想拍第三集，預料前景絕不樂觀……（節錄）

場景變大變精緻，荒蕪人煙的鄉鎮更助角色入戲。（電影劇照）

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《《無聲絕境2》親情動人心弦 難逃荷里活續集宿命》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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