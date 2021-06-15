撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-06-15 16:01

上周五至周日（6月11至13日）在英國康沃爾郡（Cornwall）卡比斯灣（Carbis Bay）舉行的G7領袖峰會，除了是西方主要經濟體在疫情漸退後的首個面對面首腦會議之外，也是跨大西洋聯盟經歷美國前總統特朗普四年「冷待」後的「美國回歸」象徵。迎接上任後首次外訪的美國總統拜登，作為「東道主」的英國首相約翰遜就稱拜登帶來「一大口清新空氣」；法國總統馬克龍指拜登證明了「領導力就是夥伴合作」；即將卸任的德國總理默克爾則說拜登上任可以「新的熱情」去解決問題。拜登自己在會後亦一如所料地高呼「美國重回談判桌」。

雖然拜登本周將繼續行程，踏足歐洲大陸參加北約峰會和歐盟－美國峰會，並將與俄羅斯總統普京會面，不過，從其G7峰會的成果可見，這次一連八日的出訪，無論對拜登而言，還是其他與會的美國盟友，皆是一種起步式的政治表態，具影響力的實際政策成果暫未得見。

從其G7峰會的成果可見，這次一連八日的出訪，無論對拜登而言，還是其他與會的美國盟友，皆是一種起步式的政治表態。（資料圖片）

這次G7峰會特別邀來澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、韓國總統文在寅和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）親身出席，而同樣獲邀的印度總理莫迪（Narendra Modi）則因國內疫情而只能遙距參與。從此等陣容可見，G7的議題一方面要聚焦印太和中國挑戰，另一方面則要統籌全球抗疫（南非和印度皆是最早提出世貿疫苗知識產權豁免的國家），以及疫後經濟復蘇。

考慮到本年11月的《聯合國氣候變化框架公約》第26屆締約方大會（COP26）將同樣在英國舉行，氣候政策亦是重頭戲之一。

「聯友制華」屬政治符號

在針對印太和中國方面，G7的聯合聲明一如所料地用上「自由開放印太」一詞，並點明各國「強調台灣海峽和平穩定的重要，並鼓勵兩岸議題的和平解決」，又表明「對東海和南海的局勢嚴重關切」，「強力反對任何改變現況和增加緊張的單方面行動」。同時，聲明也要求中國「尊重人權和基本自由」，特別點名新疆和香港，指中國應維持「《中英聯合聲明》和《基本法》中在香港的高度自治」。

圖為6月13日，英國康沃爾，G7會議結束後，美國總統拜登出席記者會。（資料圖片／路透社）

聲明亦提到要在全球供應鏈中去除「強迫勞動」，特別點出「農業、太陽能、成衣業」三大項目。雖然文句未有點名新疆，但這些行業正正切中了西方國家對新疆強迫勞動的指控，也可算是各國以「避諱」方式對中國的批評。不過，類似的內容早在意料之內，其用詞也甚為溫和，未見姿態上明確統一戰線。對此，美國官員就指三年前的G7聲明連中國也沒有提及。

此次G7針對中國的具體內容主要體現在兩個項目上。

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《美國重回盟友圈 G7政治意義大於實際》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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