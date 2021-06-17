撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-06-17 18:09

猶太人滅國多年，仍然能夠維持猶太人這個文化實體，二次大戰之後還能復國，最重要的原因是他們有着一個非常完整的教育體系，故即使一度沒有一個實體國家，仍能透過這個整全的教育制度形成猶太人的文化認同、文化身份。猶太人教育制度是一個非常值得研究和重視的課題，一些西方的教育概念也是從猶太教育而來的。 撰文：胡恩威

猶太人的教育首先是基於一個猶太教，以宗教為出發點。猶太教是天主教和基督教的前身，所以彼此之間有着很多的關係。當然，猶太人仍然能夠在沒有國家之下凝聚，就是透過教育。所以教育是軟實力一切的基本。

好制度能培養不同類型人才

歷數過去一百年最重要的科學家、藝術家、建築師、政治家等，都可看見猶太人的身影，從這便可看到猶太人的軟實力。直至今天，以色列的教育科研體制也是世界一流的。全球能真正和美國麻省理工學院（MIT）比拼的，就是以色列理工學院（TIT）。要知道一地的軟實力，必然要先研究那個地方的教育制度，因為教育制度就是建立軟實力的基本功。

猶太人十分重視教育。（Getty Images )

軟實力本身是一個綜合的力量。一個好的教育制度會培養出不同類型的人才。猶太教育就是一個好例子。你不但可以找到在經濟或商業上成就非凡的人物，還有哲學家、音樂家、指揮家、設計師、建築師……幾乎所有領域的頂尖人物都有猶太人的身影。

中國傳統教育體制是以「家」為本的，有所謂「家學」的家教；西方的教育體系則以「神」為本，故其教育制度和神學教育有着密切關係，很多目前最頂尖的大學，都是由神學院演變而成的，因而宗教辦學是西方一個特色。清朝末年，中國被迫對外開放。開放辦學後，大量西方傳教士來到中國進行各式各樣的教育。在經歷西方列強侵佔下，科舉制度沒有了，中國教育制度受到極大衝擊。而要知道這些西方教育的根源，必然先要了解猶太教育。

（節錄）

胡恩威 進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《猶太人的啟示：教育是軟實力之本》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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