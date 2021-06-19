撰文： 孫太一 最後更新日期： 2021-06-19 11:11

美國總統拜登在華盛頓當地時間5月26日發表聲明，表示美國的情報部門已經針對新冠疫情的發源討論了兩種可能性，但未得出任何結論。他同時指出，自己已經要求情報部門加倍努力，收集和分析更接近結論的資訊，並在90天內向他提交報告。在新冠疫情初期，雖然時任美國總統特朗普不斷重複「武漢病毒」、「中國病毒」等字眼，也一直散播是中國故意放出病毒的說法，但美國的主流媒體及科學界認為，這次疫情起源的最大可能是由動物直接傳給了人，而「病毒是從武漢病毒研究所洩露出去的」假設則被認為可能性極小。為什麼拜登政府最近突然又重拾「病毒溯源」的話題？

原因一：國會民主黨態度轉變

拜登政府此次重拾「病毒溯源」話題，幾乎可以肯定不是因為美國相關政府部門掌握了新的線索或證據，而是因為政治環境與博弈的動態變化出現了新的平衡點。因為新冠疫情給美國的經濟、社會帶來了極大衝擊，可它的源起一直既不能肯定、又無法證偽，這使得很多華盛頓的政客在政治上很難向自己的選民交代。而拜登的白宮反倒在這一輪溯源上扮演着「調和者」的角色。更具體地說，此輪溯源的壓力更多來自於國會議員及兩黨內部，而拜登及白宮其實並不希望溯源一事成為公眾焦點。

拜登希望能「調動國際壓力」，一起推動「病毒溯源」調查，向中國施壓。（資料圖片）

華盛頓的政策圈對拜登未有在一上台後就公開、持續、全面地對華強硬有些不知所措。在國會兩黨分歧愈演愈烈、幾乎沒有任何可以達成共識的議題的情況下，與中國競爭的話題便是議員們最後的選擇。此前兩黨在這個議題上是有分歧的，民主黨議員稱「繼續調查源頭」的呼聲為共和黨人的談話要點，對其不屑一顧，但現在民主黨議員逐漸改變了態度，與共和黨議員立場趨於一致了。民主黨內部，以及國會議員和白宮之間的分歧也是顯而易見的。最近國會的（包括民主共和兩黨）議員們希望進一步對疫情溯源的呼聲也愈來愈高。也就是說，政治環境的變化所導致的兩黨議員（尤其是民主黨議員）態度的改變，是這一輪溯源呼聲主要的導火線。

還有另外兩個原因，就是美國社會風向的變化，以及緩兵之計與多方博弈……

（節錄）

孫太一 美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《忽然重拾特朗普話題 拆解拜登「病毒溯源」背後計算》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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