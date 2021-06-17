撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-06-17 15:56

目前距離東京奧運會開幕不到一個半月，由於奧運舉辦成敗關係到眾議院選舉及自民黨總裁選舉，各方勢力都開始密鑼緊鼓進行佈局。其中在野黨以奧運將擴大疫情為由對當局猛烈抨擊，並計劃發起不信任動議，自民黨內部各派對奧運的立場也隱然有分化迹象。

日本疫情較5月上旬的高峰期已大為好轉，疫苗接種速度也隨大型接種中心的設立而顯著提升，從5月初每日施打10萬劑躍升至當下每日100萬劑左右，不過，整體疫苗接種率還是過低。截至上周四（6月10日），一劑或以上接種率為12.6%，完整接種率僅4.3%，預計65歲以上長者還需兩個月才能接種完畢，之後才輪到普通民眾。因此，在奧運會進行之時，絕大多數民眾仍處於無抗體保護的狀態。

圖為6月2日，日本東京工人為國立競技場的外牆貼上東京奧運的宣傳海報。（資料圖片）

更重要的是，日本尚未放棄國內觀眾出席觀賽的可能性，要到本月20日緊急狀態結束後才作決定。若首相菅義偉真作出這一政治豪賭，奧運會的結局可能更形兩極化，即要麼成功管控疫情並拉動經濟，要麼疫情失控後再進入緊急狀態，這將更大程度地影響兩場選舉。顯然，在野黨希望奧運會錯誤連連，從而利於眾議院選情，但也擔心奧運會有驚無險。

最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男。（資料圖片）

不信任動議的政治學

此前，最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男稱，若菅義偉在上周三（6月9日）時隔兩年的黨首討論會上表現不佳，就考慮提出不信任動議。當天，在野黨對疫苗接種緩慢、解除緊急事態標準不明、奧運風險等議題進行連番拷問，但菅義偉只一味表示會舉辦一場安全安心的賽事，同時拒絕延長國會開會期及追加更多預算。這自然讓在野黨惱火，枝野幸男指摘首相的回答欠嚴肅性和緊迫性。

上文節錄自第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《奧運政治鬥爭白熱化 菅義偉前途未卜》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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