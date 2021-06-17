撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-06-17 21:19

韓國中央地方法院上周一（6月7日）違反最高法院的判例，駁回該國最大一樁二戰勞工對日企的集體索償申請。考慮到正是最高法院2018年的裁決成為日韓近年交惡的起點，眼下這一「裁決轉向」或能為尋求打破日韓僵局而不得的韓國總統文在寅提供契機。

韓國最高法院在2018年10月曾以1965年日韓建交時簽訂的《日韓請求權協定》並不能阻止個人索償為由，裁定四名二戰強徵勞工有權向日索償，促使日韓關係急速轉冷。隨後，文在寅政府撕毀日韓2015年達成的《韓日慰安婦協議》、日本限制三種關鍵半導體原料出口、韓國法院強制凍結拒絕賠償的日企資產等等，一步步將雙邊關係推向建交以來最低谷。

韓國中央地方法院駁回一樁二戰勞工對日企的集體索償申請。圖中為一名強徵勞工的兒子在法庭外發言。（美聯社）

儘管文在寅政府近月多次釋放願重修於好的信號，並在二戰勞工和慰安婦等歷史問題上放軟態度，但日方始終冷眼以對。韓國駐日大使姜昌一今年1月履新，四個月後才獲准向日本天皇遞交國書（遞交後方能以大使身份活動），且至今未獲日本首相菅義偉及日本外務大臣茂木敏充接見，足見日本之冷淡。

未能促成日韓首腦會面

這一裁決在韓國司法界激起軒然大波，韓國《中央日報》引述最高法院相關人士表示，「沒想到法庭會作出正面推翻大法院判決的判決。」眼下二戰勞工的判決即使不能成為突破口，也能為關係轉圜消解部份障礙……

上文節錄自第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《二戰勞工向日企索償遭駁回 韓日迎破冰契機》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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