撰文： 李美 最後更新日期： 2021-06-23 21:00

《東京蒼穹下》的選材跟近期大熱港產片《濁水漂流》相似，都是聚焦社會的邊緣人，前者以人文關懷的角度探討偏離了正軌的人，看到的是一個怎樣的世界。 影帝役所廣司飾演自小在孤兒院長大、只懂用拳頭解決問題、出獄後卻像嬰兒般無助的釋囚，導演西川美和讚賞他將男主角的特徵、觀念和動作，融入到演出的每個細節，道盡黑道重生的殘酷物語。

當社會有如一座龐大的囚籠，「融入社會」的更生故事頓成反諷的寓言。（電影劇照）

役所廣司的演技絕對爐火純青，由《談談情跳跳舞》的木訥上班族到《第三度殺人》的變態兇手都手到拿來，今次亦不例外，飾演思想單純的衝動漢子，單看其演出已值回票價。導演西川美和一直擅長文藝片，今次改編「直木賞」著名作家佐木隆三以黑道殺人犯取材的小說《身分帳》，在人物描寫、劇情鋪排上更勝前作《漫長的藉口》。

主角三上正夫（役所廣司飾）是黑道中人，疾惡如仇，愛以武力解決問題，經常出入監獄後來更淪為殺人犯而身陷囹圄。三上出獄後重投社會更處處碰壁，觀眾都擔心他再度誤入歧途，重投黑道或犯事被抓。直到三上覓得正式工作，並得意地高呼「比吸毒還興奮」，大家才跟他一樣如釋重負。

個人無法扭轉外在環境，應如何處世？ 其實，苦樂不在客觀、外在的事，而在主觀、內在的心。電影有一條副線，圍繞三上委託電視台協助尋親。故事安排他失敗而回，正正寓意世事豈能盡如人意。尋親所經歷的種種：跟長者緬懷舊事、跟孩子踢球、以至感受到電視台導演的關愛，足夠三上樂在其中……（節錄）

《東京蒼穹下》的題材跟港產片《濁水漂流》相似，不過前者更重剖析社會邊緣人在坎坷狀況下的生存之道。（《東京蒼穹下》電影劇照）

上文刊登於第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《《東京蒼穹下》菩提樹下的大智慧》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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