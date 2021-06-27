撰文： 羅榮輝 最後更新日期： 2021-06-27 19:45

回想2017年執筆之初，是人人都可以寫網誌當作者的年代，那時我卻初嘗做報章專欄作者（無論如何稱不上「作家」）的滋味，是個人寫作路上的一個小標記。在社交媒體上發表文章，讀者群都離不開行山、跑山和自然愛好者，大家想法接近，即使被讚許、被認同，可能也只是源自回音室效應。專欄文章在實體報章刊出，能跳出同溫層，接觸到不同層面的讀者，也是一個被公眾評價的難得機會。

香港的市區和郊野相鄰緊靠，臨山之城，概述了香城特色，也突顯相互之間的矛盾。（曾梓洋攝）

由於專欄與行山有關，很快便敲定了《山臨城下》這個欄名。香港的市區和郊野相鄰緊靠，既互惠互利，又緊張並存。臨山之城，概述了香城特色，也突顯相互之間的矛盾。

雖說只是換了個平台發表文章，但未必所有和行山相關的題材都在專欄適用。介紹景點的文章一般平鋪直敘，不會摻入具爭議性的觀點，寫者自在，閱者輕鬆，向來最受大眾歡迎。這些文章作為旅行輔助工具自有用處，可是難免偏重於實用性資訊，而且內容具高度重複性，原創者少，因此我對這樣的寫作模式總感到抗拒。

現今網絡上的遊山文章和相片記錄，幾乎都在製造旅行慾望，販賣享樂刺激。給我的感覺，是大家高聲疾呼，頭也不回地向前加速狂奔，不斷地追逐風景，搜刮名勝。

誠然香港的自然風光、生態、文化和歷史極為豐富，繼續保持探求精神，盡力發掘郊野的不同面向依然重要。問題是，接下來怎樣？如果只是安於探索和記錄現狀，卻忽略了它們本身存在的價值，那又有何用？

在我們一直往前走的同時，有些風景，正悄悄在身後消失。

我也擁有探索的好奇心，喜歡尋找新鮮刺激的物事，但我更在意它們的變化，而這種改變，很可惜通常都是負面的。在一往無前的探索狂潮裏，我常自覺有停步環顧的必要，然後再次回到事情的最根本：因為美好，所以需要被記住，更要被留住。

我們努力抵抗遺忘，而為了不讓現存的變成永遠的記憶，我們必須要花加倍的力氣。

在一往無前的探索狂潮裏，我常自覺有停步環顧的必要，然後再次回到事情的最根本：因為美好，所以需要被記住，更要被留住。(李澤彤攝)

過去的文章常透着一股愁緒，因為我總是懷着改變現狀的妄念，卻又處處帶着無力受綁的心情去寫的。取材選題雖然困難，但最重要是維持一個良好的寫作狀態，而這種狀態卻易受身心和環境影響。2019年，對個人乃至對香港而言都是難過的時刻。兩種悲慟情緒交錯襲來，令人意志消沉，登山無興，下筆無力。那段日子糟糕難捱（誰不是呢？），連把自己照顧好都已不易，要順利完成一篇文章更是何其困難。

最後，總算強行收拾翻滾的心情，把當時一切所思所想都記下來了。雖說專欄是為讀者而設，文字也是面向大眾，但在我書寫寄意之時，也同時觀照內心，不經意地為一直難以排解的負面情緒找到宣洩的出口。

這是我在《香港01》周報的最後一篇專欄。由2017年開始，至今不覺已三年半，日子說長不長，說短也不算短。

回顧專欄始末，文隨意轉，這一篇倒也寫得奇快。或許一個階段的終結，不再需要刻意證明什麼觀點，在落筆與停筆的轉變之間找回一點平和，隨性表現，反為容易。

始終，紙媒不若網上媒體，無法以點擊率或網站流量作指標，評估文章的受注視程度（大概也很難說得上「受歡迎程度」或「質素」）。每篇文章究竟有多少知音，更沒人說得準。專欄告一段落，讀者為此惋惜也好，為此歡呼也罷，這一頁，還是要翻過……（節錄）

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上文刊登於第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《山臨城下，驀然回首》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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