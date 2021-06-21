解香港燃眉之急 以公共融資推動大型造地｜石中堅

撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-06-21 15:52

香港房屋供應是個問題。這句話，相信三歲小朋友也能倒背如流，毋須建制派議員勞師動眾地反覆重申，以賺取政治資本。 房屋問題固然蘊含着政府歷年來架床疊屋的官僚架構，以及與發展商的私相授受，但我們認為，問題的癥結乃是政府一直欠缺一套完整的論述，向社會各持份者解釋，以及在各層面推動大型造地運動，讓可用而同時具連貫性的住宅用地得以大幅增加。

舉例來說，如今仍未被「高密度開發」的農地面積，堪比全港已被或正在開發的住宅用地。政府有必要將這些農地迅速收回開發，發展成能夠解決貧苦大眾燃眉之急的住宅供應。當然，說比做更容易。

如今仍未被「高密度開發」的農地面積，堪比全港已被或正在開發的住宅用地。（資料圖片）

坊間有不少聲音將今時今日香港盤根錯節的土地問題歸咎於地產商。固然，有個別地產商曾公然表示，不介意為政府擔當「開荒牛」，進行覓地收地的工程。同時，我們也須知道，香港並沒有政府徹底主導房屋政策的本錢或政治資本。而現實上，這句話某程度上雖然反映不了事實的全部，卻也發人深省。正是多年以來官商之間的利益糾葛、議員與大財團之間的藕斷絲連，讓香港土地問題自回歸以來不斷惡化，才有港人平均要輪候逾5.8年才能上公屋的慘狀，才有民怨沸騰、基層對社會往上流感到絕望，才有如今所面臨的經濟困局頹勢。

港人最反對的一項其中一項政府施政，正是令大眾不明所以的開支。（盧翊銘攝）

關於如何、在何處、何時發展土地，我們和坊間各大機構智庫在這些問題上已多次撰文評論，在此不再詳談。反而，我們更想聚焦一個較為新穎的解決方案，即以公共融資 (public financing) 手法來推動政府造地工作，讓港人善用我們的「看家本領」—優質資本主義—以推動社會改革。

石中堅 一群對香港未來抱有希望的90後 相信香港必須自身從根本上改善管治 才能在環球政治中及中國崛起下 維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《解香港燃眉之急 以公共融資推動大型造地》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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