撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-06-22 17:50

上周五（6月18日），由於市場擔憂美國聯儲局可能提早加息，美國三大股指全線下挫，道瓊斯工業平均指數跌逾530點，跌幅為1.58%；標準普爾500指數跌1.31%；納斯達克指數跌0.92%。近一周時間，三者分別跌3.45%、1.91%和0.28%。道指錄得連續第五個交易日下滑，使其蒙受了去年10月以來的最大周跌幅。

上周四（6月17日），聯儲局公布最新議息決議，宣布維持聯邦基金利率在0至0.25%區間不變。正如市場此前預料，聯儲局沒有討論Taper（縮減資產購買）；同時，局方上調了今年的經濟預期，並大幅上調通脹預期。

正如市場此前預料，聯儲局沒有討論縮減資產購買。（資料圖片／路透社）

不過，點陣圖顯示，由於通脹上漲幅度高於此前預期，加息時點遷移，到2023年底將實現兩次加息。這也導致聯邦公開市場委員會（FOMC）決策公布後，美股短線跳水，三大股指一度跌超1%；金價跳水擊穿1,800美元，創一個月低位；美元指數大漲，升破91關口；十年期美債孳息率上行至1.58厘關口。儘管政策方向基本符合預期，似乎市場又「賭對了」，但要說華爾街對於可能到來的Taper沒有擔心，顯然是過於樂觀。

加息時點提前 5月通脹創新高

在此次議息後，聯儲局一致決定將超額儲備金利率（IOER）從0.1％上調至0.15％，以降低短端利率下行壓力。分析認為，超額準備金利率上調實際上是為了緩解與金融系統現金「海嘯」相關的曲線前端的一些壓力。聯儲局採取先發制人的行動，有效提高了超額準備金利率和隔夜逆回購利率（RRP），這應有助於支撐貨幣市場綜合體，並防止任何進一步的負利率波動。儘管提高貨幣市場利率的政策影響不大，卻在一點點改變投資者的市場預期。

值得注意的是，根據最新的點陣圖，在18位聯儲局官員中，有13人預計將在2023年加息，且大多數人預計至少加息兩次，只有五位委員預計不會加息……

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《美聯儲按兵不動維持寬鬆 流動性拐點預期提前》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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