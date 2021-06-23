撰文： 曾柏川 最後更新日期： 2021-06-23 21:17

兩岸三地的青年近年愈見愛上「佛系」、「小確幸」和「躺平」等人生哲學，雖然這些新造詞的意義不盡相同，惟共通點均是形容低物慾、低競爭性和滿足現狀等的生活態度——既然難以上流，只有選擇安於現狀。 2008年金融海嘯後，台灣失業率飆高，政府為補助大專生投入勞動市場，推出職場實習方案，並向每個畢業生提供每月2.2萬元新台幣（約6,146港元）薪資，但不久卻被青年和傳媒戲謔為「22K方案」，這不但反映了大專生對薪酬水平停滯的不滿，也是對前景黯淡的無奈投訴。 我們理解這些現象時，向來把矛頭指向政府，諸如產業政策未能跟上教育水平提升、經濟過度依賴傳統產業，甚至樓價等因素，均是影響青年向上流動的原因。但《致富的特權》的四位作者卻將焦點放在「隱形的」台灣中央銀行，試圖解釋利率和匯率政策對房價、經濟成長、財富分配的影響，其實也間接影響了青年對前景的判斷，並直指改革央行已經刻不容緩。

年輕人的薪資停滯，老一輩卻可乘坐資產增值快車，台灣社會的財富差距漸見擴大。（Getty Images）

不單影響經濟 且掀政治漣漪

書中先闡釋各國央行的功能及其「神秘」性質。央行作為匯率和利率的決策機構，每個決定不但會影響宏觀經濟的通脹率、經濟成長、金融體系穩定，以至利率、匯率的走向，更會傳遍社會每個角落。情況如同書中批評的彭淮南時期（1998至2018年），其時台灣央行決意壓低新台幣的匯率。不過，央行的決策影響到民眾生活的每個層面，其人事任命、決策過程等，卻又完全獨立於三權分立政治結構，無法體現民主政體的問責精神。

書中亦舉出歷史上央行最嚴重的政策失誤。美國股市1929年突然崩盤，令國內逾9,000間銀行因資金鏈斷裂而倒閉，及後經濟衰退更傳到歐洲，不少人將這個故事視作納粹崛起和兩次大戰爆發的背景因素。書中點出當年美國聯邦準備委員會（聯準會）的逆向決策—縮緊貨幣流通，是對經濟崩潰火上加油，並引用諾貝爾經濟學獎得主佛利民的觀點，指若聯準會能像現時般懂得採用寬鬆貨幣政策，立即為銀行提供周轉資金，經濟衰退的威力應不會如此嚴重和持久。這可見央行舉動不單是經濟問題，同時亦會掀起無法估算的政治漣漪。

雙低政策：低匯率和低利率

台灣多年來的經濟引擎主要以外貿為主，即以本年首季為例，其出口佔本地生產總值（GDP）比率高達68%，雖然這表現有賴於興旺的半導體工業，但央行在幕後的政策目標和操作亦不可缺少。在彭淮南主理的二十年間，央行慣以控制貨幣升值來穩定出口業的優勢，而傳媒和市場人士更愛用「彭淮南防線」來形容央行竭力維持28.5新台幣兌1美元的「隱形紅線」。這即是說，每當有大量外幣湧入台灣使新台幣需求激增，並造成升值壓力，央行多數都會出手買入外幣，同時向市場釋出新台幣，確保「防線」不會被衝破，間接削弱台灣出口貨物的競爭力。

台灣央行慣以控制貨幣升值來穩定出口業的優勢。（中央社）

不過，台灣央行這種間接補貼出口業的政策，其實對其他經濟活動猶如課稅。在「阻升不阻貶」的政策干預下，新台幣的購買力遭嚴重低估。

書中舉出韓國作比照，指出兩地雖然經濟起飛的時間、方式和軌迹相若，而表面上韓國的名義人均GDP亦已超越台灣，但在購買力上，台灣卻是反超韓國。因此低匯率政策對台灣的進口商、出外旅遊者，以至消費者而言，如同被間接課稅，大增出外旅遊和購買入口貨的成本。

但干預匯率市場並非唯一維持對外經濟優勢的手段。一如本港的情況，台灣作為細小且對外開放的經濟體，其利率設定亦須緊跟美國走勢，並將之壓至看齊甚或較低的水平，否則會惹來投機資金湧入作利差交易，直接推高新台幣匯率。

問題是美國近二十年先後經歷科網股泡沫、次按危機和新冠疫情，聯儲局屢次大幅減息救經濟，台灣在穩住匯率的大前提下，只能同樣地將利率人為地壓低，情況如書中形容，台灣十年期債利率的「極低利率幾乎已成常態」。

經濟有新贏家 自有新輸家

彭淮南時期的低匯率、低利息，雖然有助發展台灣的出口業，但同時亦埋下不少經濟隱患。首先在資產泡沫上，書中指出，台灣房地產價格在2002至2014年大漲兩倍，剛好與隔拆利率大幅下降的時間脗合。在銀行資金氾濫下，房貸利率亦由1994年約為9%，大降至2009年後長年低於2%。

2014年台灣的太陽花學運涉及年輕人對經濟狀況的不滿，或許亦是台灣中央銀行的政策所造成。（Getty Images）

書中不但指出，台灣近二十年房產價格飆漲，「央行正是幕後的重要推手」，更認為2014年太陽花學運表面上是由《海峽兩岸服務貿易協議》（CSSTA）引爆，但背景也涉及年輕人對經濟現況的不滿，尤其是老一輩可以乘坐資產增值快車，令社會的財富差距漸見擴大。

其次，在「雙低」背景下，「息差」已非銀行主要收入來源，使不少金融機構將營業重心轉至財富管理部門，其副作用是使企業需要誘導客戶頻繁更換基金，以便收取「介紹購買費」，違背了長期投資理念，同時也使高風險商品充斥市面，而台灣的保費與GDP佔比更是世界第一。再者，利率低企亦產生出大批借貸度日的「殭屍企業」，這些成立十年以上、連續三年利潤不足償還利息企業的數目，已由2007年的5.9%漸升至2018年的8.5%。這種營運手法不但會拖累經濟競爭力，無法將資源配置發揮至極限，同時也削弱了產業升級的意欲，繼而令島內薪水增長停滯，高端人才外流，故非長治久安之道。

誠如前文所言，書中指出央行行動與民眾生活息息相關，惟其運作和決策卻如情報部門般隱秘，實在難以符合大眾期望。不過，央行作為獨立管控經濟的部門，在保有其專業性的前提下，書中並未要求央行作民主化的改革，而是微調現行制度，來提升其獨立性和透明度。

帶給後量寬時代的啟示

縱觀全書，當中剖析了近二十年來台灣中央銀行政策與經濟的結構性關係，這不但對當地的社會現況提供了全盤說法，同時也對當下的量寬時代有所啟示......（節錄）

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《神秘的台灣央行 隱形的大眾敵人》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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