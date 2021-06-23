撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-23 17:49

上周三（6月16日），美國總統拜登和俄羅斯總統普京在瑞士日內瓦會晤了三個多小時。從種種迹象來看，雙方並沒有取得實質性成果。兩位領導人縮短了原定的會晤時間，會晤後也沒有舉行聯合記者會，拜登亦沒有邀請普京訪問美國；但雙方同意重派大使、重啟關於核武器控制的雙邊對話，及時對持續惡化的雙邊關係降溫、止損。

會談過程中，拜登不斷提及網絡安全、民主選舉與人權問題，就是警告和提醒俄羅斯，他勝選之後並沒有忘記俄羅斯過去干涉美國選舉的這筆賬。但警告歸警告，俄羅斯在對德北溪2號天然氣管道，以及克里米亞、烏東等議題上造成的「既定事實」，美國顯然無力更改，甚至是無意回擊，有的還加以「綏靖」（例如解除對北溪2號天然氣管道的部份制裁），或者是利用。

普京在會後的記者會上形容會面「具建設性」、「富有成效」，指兩人展開了坦誠的對話。但他否認美方的一切指控，並且反過來批評美國的人權紀錄，指控拜登政府在烏克蘭周邊加大部署軍力。拜登在自己的記者會上則稱雙方存在分歧，比如在俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）的囚中命運等問題上，美俄分歧依然懸而未決；但他同樣提到，雙方並非毫無利益交集。

普京在會後的記者會上形容會面「具建設性」、「富有成效」，指兩人展開了坦誠的對話。（資料圖片）

回歸傳統 放棄「重啟」

美俄這次僅僅在最基本的軍事戰略問題上取得共識，包括「可預測性」、「避免核武戰爭」，以及同意恢復互派大使，特別是會後聯合聲明相當簡短，僅聚焦在「戰略穩定」之上，並無涉及備受各方關注的美國解除對俄經濟制裁、俄國貨幣儲備「去美元化」，乃至於烏克蘭東部的死結或土耳其採用俄製防空導彈系統等問題。

所以，拜登此次提出與普京會晤，重點只在後特朗普時代回歸傳統外交，穩住對俄關係，而非解決美俄之間的實質問題。

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《美俄峰會外交休兵 大國新冷戰難停》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

270期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】「尖端科技」劃入國策 如何借勢打造世界新矽谷

中國共產黨的一百年 香港人能視而不見？

神舟十二號載人升空 中國人首次進入自己的太空站

手作之魅：興趣化成生意 產業鏈漸成形

讓玩家「管治世界」 區塊鏈顛覆傳統遊戲模式？

把搜尋變成對話 語言AI恐承襲人類偏見