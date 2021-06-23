撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-06-23 17:49

上周五（6月18日），伊朗進行總統選舉，以接替兩屆任滿的現任溫和派總統魯哈尼（Hassan Rouhani）。在憲法監護委員會的篩選下，最後的四名候選人中，強硬派頭馬、司法總監萊希（Ebrahim Raisi）幾乎未選先贏，使外界目光轉向部份選民杯葛選舉會否造成伊斯蘭革命以來的最低投票率。

翌日，結果出爐，萊希毫不意外地勝選，獲得62%選票。而候選人中的唯一溫和派、因參選而離職的前伊朗央行行長赫馬提（Abdolnasser Hemmati）則以約8%排名第三，打破了部份溫和派選民對「黑馬跑出」的期許。

官方將投票時間多番延後，可見已盡最大努力方便選民。最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）也落力呼籲選民投票，聲言「今天屬於人民」、「每一票都很重要」；有選民投票後受訪表明是按照最高精神領袖指示而來。最終，5,900萬合資格選民中，有2,860萬參與投票，投票率約為48%，比此前的調查結果預估為高。不過，此投票率仍是1979年伊斯蘭革命以來最低，也遠低於上屆的73%。

伊朗：圖為6月18日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭參加總統選舉投票。（AP）

萊希現年60歲，屬教士出身，年僅20歲已當上伊朗大城卡拉季（Karaj）的總檢察長。1985年，他轉任首都德黑蘭副檢察長，到1988年為前最高精神領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）賞識，同年被委任為清掃反伊斯蘭革命份子的主審之一，有份參與數千名政治犯的處決。萊希也因此事而被特朗普政府制裁……

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《伊朗強硬派奪總統大位 核協議進入衝刺階段》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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