撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-06-23 17:49

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）上任不足一周，其左中右八黨聯盟政府即面臨巨大挑戰。上周二（6月15日），以色列極右翼群眾再次在耶路撒冷發動遊行，「慶祝」以國1967年成功吞併東耶路撒冷的主權爭議聖土，沿途高呼「阿拉伯人去死」、「願你們村莊被焚」，引起當地巴人的反示威，以及其與以色列警方的衝突。隨後，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯放火氣球進入以色列境內抗議，引起本已立場極右、着意保持強勢形象的貝內特以空襲反擊。雙方如此往復數日，令人擔心上月底才剛結束的以巴戰火會否重燃。

對於在國會只擁有一席多數的貝內特政府，這不只是對短暫和平的威脅，更是對聯盟團結的挑戰。極右遊行本身已引起一個兩難選擇：若貝內特容許遊行，將打擊其聯盟中的聯合阿拉伯黨（Ra'am）；若貝內特禁止遊行，將被扣上「猶太人不能在自己國土上行走」的帽子，得罪佔人口絕大多數的右翼選民。新政府6月13日上任首天曾聲言只有「友誼和信任」才能維繫八黨團結，不過在貝內特「忍痛」容許極右遊行之後，手握四席的聯合阿拉伯黨心中大概已沒有太多友誼，只剩下信任。此番以巴交火更將考驗此等信任的厚薄。

加沙的巴人上街示威，抗議以色列右翼團體的遊行。（美聯社）

雖然外界關注新政府會否為停滯良久的以巴和平進程帶來改變，不過，貝內特上任首場演說已顯示出他將專注內政，並不願處理可能會引起聯盟解體的以巴問題，希望以實政成果告別前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將政治高度意識形態化和對立化的遺產。

對內，貝內特的首項政務是對於本年4月莫蘭山（Mount Meron）猶太年度朝聖人踩人致45死的慘劇，成立委員會展開調查。內塔尼亞胡向來反對類似對政府的監督機制，而且極端正統猶太教（下稱「哈雷迪」）勢力也抗拒國家插手宗教。如今貝內特不必依靠極端宗教政黨支持，也就有空間以此行動表明其不理意識形態爭議、專注改善政府管治的決心。

哈雷迪社群大多鼓勵子女接受猶太教的宗教學校教育，鼓勵以宗教為志業，且不含數學、科學、英文等實用課程，其人口的高速增長將嚴重拖累以國經濟。（資料圖片／路透社）

問題在於，哈雷迪社群大多鼓勵子女接受猶太教的宗教學校教育，鼓勵以宗教為志業，且不含數學、科學、英文等實用課程，其人口的高速增長將嚴重拖累以國經濟。如今，有近六成哈雷迪高中生就讀宗教學校；哈雷迪成人男性勞動參與率不足五成，當中不少屬政府資助的宗教工作，平均工資比全國均值低六成。

新冠疫情更將哈雷迪對以國社會的威脅暴露無遺。

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《新政府欲主內政 卻遇硝煙再現 以巴須尋「兩國方案」以外的和平》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

270期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】「尖端科技」劃入國策 如何借勢打造世界新矽谷

中國共產黨的一百年 香港人能視而不見？

神舟十二號載人升空 中國人首次進入自己的太空站

手作之魅：興趣化成生意 產業鏈漸成形

讓玩家「管治世界」 區塊鏈顛覆傳統遊戲模式？

把搜尋變成對話 語言AI恐承襲人類偏見