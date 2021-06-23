撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-06-23 21:32

5月27日立法會三讀通過《完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，香港選舉制度迎來大變。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨即在官方網站發表聲明，指摘中國政府持續打壓香港民主制度，剝奪港人政治權利，剛訂立的新措施嚴重妨礙港人有效政治參與。當中的意思清晰不過—選舉與民主息息相關，減低大眾的選舉參與度就是破壞民主了。但可曾想過，民主和選舉其實毫無關係？ 撰文：陳系

香港中文大學榮休教授王紹光著有《袪魅與超越：反思民主、自由、平等、公民社會》（2010），內裏關於民主的觀點更早見於他的前著《民主四講》（2008）。王紹光強烈主張實行真正民主，兩書反覆講述一個故事：民主和選舉無關。兩者不單無關，選舉甚至是反民主的。

民主產生於二千五百年前的希臘雅典，及後被廢棄，經歷二千三百年的空白，期間沒國家提倡民主方法。至十九世紀，社會主流仍然排斥民主體制，民主興起是很晚近的事情。何以民主在二十世紀會被廣泛接受？王紹光的答案是：因為現代民主根本就是假貨。

至十九世紀，社會主流仍然排斥民主體制，民主興起是很晚近的事情。何以民主在二十世紀會被廣泛接受？王紹光的答案是：因為現代民主根本就是假貨。（資料圖片/余俊亮攝）

反民主先聲至少可追溯至蘇格拉底，後繼的柏拉圖、亞里士多德，沒一個對民主懷有好感。民主的要旨是人民當家作主，人民親自管理。知識份子反對民主，認為將權力交予未受教育的群眾做法不智。民主是暴民當政、流氓政治、無政府狀態的代詞。過去或出現過思想異動，但反民主的想法一直延續至十九世紀。

其時資產階級對民主仍然十分抗拒，唯恐民主崛起會危及私產。但一些敏銳的知識份子見群眾人多勢大，預料民主大潮終究難擋，為保權位，就對民主進行若干改造，直白點，就是對民主進行制約，將之變成有限民主，美其名曰「最小政府」。所謂「有限政府」，就是為「公權」劃界，強調私人領域不容政府侵犯。其時英國思想家穆勒（John Stuart Mill） 高揚自由主義，祭起憲政民主的大旗。

人人皆知，憲法用來約束政府行為，以保個人權利。但想深一層，也只有在民主時代才會格外強調憲法，也就是說，憲法的對象其實是「民選政府」，不論政府挾幾多民意，個人權利不容侵犯。最重要的個人權利是啥？就是私產權。哪些人擁有私產？就是資產階級。依此，憲法的主要受惠者其實是富人而非大眾。王紹光毫不諱言：憲政主義本質是反民主的。

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《民主就是選舉？美國與民主的距離》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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