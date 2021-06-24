手作．一｜興趣化成生意　產業鏈漸成形

撰文： 董秀生 最後更新日期： 2021-06-24 14:18

近年來，香港流行手作，走到商場和文青小店，特別是D2 Place、PMQ（元創方）、南豐紗廠及深水埗大南街等地，都可買到手作產品，充斥着手作攤檔的市集遍地開花，Facebook和Instagram上也有許多關於手作的群組、專頁和帳戶。閒時除了逛街買手作，還可以自己動手做，手作坊如雨後春筍在工廈和商場店舖湧現。港府曾提出六大產業，手作可說是文化及創意產業的分支，現時儼然成行成市。到底為什麼港人會愛上手作，這個產業的發展前景如何？

小櫻（化名）是專業人士，她喜歡保鮮花花藝，閒時在花器上裝裝點點，又在Facebook上開設專頁，展示及銷售自己的作品，也接受訂製，然而，她只以成本價銷售，主要是滿足個人的興趣，她的顧客多是親朋好友。「這讓我感到療癒。」她這個興趣就是其中一種手作。

手作，其實就是手工藝，是使用各種材料，由人手完成的工藝作品。在原始社會，人們已開始創製手作，供日常生活所需。工業革命後，儘管機械大量取代人手進行大規模的批量生產，但仍有人出於對工藝的愛好，熱衷於手工藝。進入二十世紀，出現了創客運動（Maker Movement，又稱自造者運動）和DIY（Do It Yourself）浪潮，人們開始喜歡自己動手製作物品。做手作還成為一種精神生活，美國《華爾街日報》曾在2006年預測：「手工藝的技術勞作已成為通往美好生活的少數道路之一。」人們認為，透過手作勞動，製成一件作品，可以得到成就感和療癒感，這在去人性化的數位時代，尤其寶貴。人們在長時間投入電子產品的世界之後，抽身出來，回到原始的手工製作，會感到生活更實在。

小櫻的保鮮花手作只能看作是公餘的消遣，但是，另有一些人，卻將之視作事業，經營成一門生意。阿霖和Kenny都是如此。

阿霖本經營日韓時裝店，擁有兩間店舖，出於對藝術的愛好，他放棄了時裝店，自2013年起，開始搞自己的品牌，2015年更開始製造紮染T恤。「我希望能創作出一些獨一無二、色彩繽紛、具有本土特色的產品。」

Kenny本修讀平面設計，後來發現自己對時裝興趣很濃，就進修裁剪、西裝等技藝和知識，並且設計了獨特的手工領飾，在日本、德國參展，然後回港創立自己的時裝品牌，現時在PMQ、南豐紗廠及銅鑼灣都有店舖。

阿霖在市集可與志同道合的手作人交流，更可推銷產品，收到宣傳效果，很多合作項目更在市集談成。（受訪者提供）

手作成為一門生意

在手作風潮的影響下，手作的製作、銷售已經初步形成產業鏈，基本涵蓋網絡營銷、市集、工作室、陳列室、商店和手作坊。手作人通常從網上營銷和市集擺檔起步，然後經營快閃店（pop-up stores，屬短期銷售場所，通常開設數天至數周就會關閉）、銷售櫃枱或在店舖中寄賣，最後到開設正式店舖，循序漸進，逐步發展自己的生意。有些手作人會開辦手作坊，並以此為主要收入來源，有些則只銷售自己的作品，不傳授技藝。

（節錄）

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《興趣化成生意 產業鏈漸成形 手作之魅》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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