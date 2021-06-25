【科技．未來】語言AI研發戰展開　通用AI指日可待？

撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-06-25 19:43

上月中，互聯網巨頭Google在I/O年度開發者大會上發表了其人工智能（AI）語言模型最新成果，有望把搜尋變成與AI對話。微軟（Microsoft）、Naver等科技公司也看到潛力，正各自研發語言AI，提供各種新的自動化應用。然而，這些受訓於人類語言的AI，會否也承襲了當中的性別及種族偏見，甚至成為製造陰謀論和假新聞的利器？對於這些潛在禍害，因去年解僱兩名倫理AI科學家而備受爭議的Google，又有否決心解決？

Google在I/O大會上展示的AI大型語言模型（LLM）LaMDA，可代入冥王星角度，與人類對話。

以上是Google上月中展示的AI語言模型「對話應用語言模型」（LaMDA）的最新成果，LaMDA代入成為冥王星，與Google AI研發人員談話。Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）滿意地說：「看到LaMDA如何能夠就任何話題展開對話，實在令人印象深刻。 同樣令人驚訝的是，它的談吐何其合理和有趣。」這次，LaMDA代入成紙飛機：

Google在I/O大會上展示的AI大型語言模型（LLM）LaMDA，可代入紙飛機角度，與人類對話。

重新思考搜尋

LaMDA是一種大型語言模型（LLM），建基於Google Research在2017年發表的開源神經網絡架構Transformer。以這架構訓練產生的AI模型，能夠從大量文字數據（如句子或段落）中找出字詞之間的關係，學懂預測某個字詞後出現什麼字詞，從而生成句子、文章。而LaMDA是專門以對話數據訓練而成。皮柴預期LaMDA的自然對話能力可「令資訊和運算更容易取得和使用」，計劃將LaMDA結合到Google的搜尋、語音助手和Workspace功能。

Google行政總裁皮柴在I/O大會上表示，希望最終能夠利用對話來搜尋資訊。現有的搜尋引擎運作方式或許從此再不一樣。（Google Blog）

這種進展或許會令我們沿用多時的搜尋引擎從此不再一樣。四名Google Research工程師5月初發表題為《重新思考搜尋：外行人變成專家》的研究，提議以LLM取代現有搜尋方式。用戶只要提出問題，AI就能直接回答。例如搜尋「葡萄酒的健康益處和風險是什麼？」會得出一堆網頁列表，未來更可能是一段文字，直接告訴你紅酒能促進心血管健康，但會染污牙齒之類，並會附上這些內容的出處和鏈接。皮柴則希望最終目標能建立一個對話界面，讓人只要詢問就能在所有Google功能中搜尋任何類型資訊，不論是文字、視像還是音頻。

Google在I/O大會上展示的另一項AI研發成果「多任務統一模型」（MUM），旨在更加理解用戶想搜尋什麼。MUM同樣建基於Transformer，它能從文字、圖像、影片和聲音來理解用戶搜尋的內容。（Google Blog）

語言模型研發戰

在LaMDA和MUM之前，Google已在2018年發表AI語言模型BERT。自BERT面世後，近年LLM已成為了科技巨頭之間的研發競賽，爭相以Transformer為基礎，建立更大型的AI語言模型。短期內，這些公司希望以LLM開啟各種自動化應用。例如去年9月取得GPT-3獨家使用權的微軟，上月底宣布會將之整合到商用軟件Power Apps內，自動編寫Power Fx程式碼。這樣，用戶不需要懂得編程，只要輸入「顯示十個產品名稱中帶有某某字眼的訂單，日期最新的排在最頂」之類，GPT-3就能把這段自然語言轉換成程式碼指令。

微軟利用語言AI，把自然語言轉換成程式碼。（Microsoft）

基於不同語言的獨特性，近年，愈來愈多非英語國家積極投入研發。本月初，北京智源人工智能研究院也發表了高達1.75萬億個參數（parameters）的「悟道2.0」。智源理事長張宏江說悟道也能應用到自然語音理解、機器翻譯、圖像設計等：「例如一間小公司想設計圖示，又不想支付高昂設計費，悟道可以根據文字描述產生圖像，幫助公司設計。」韓國互聯網巨頭Naver上月底發表了HyperCLOVA，是首個以韓文訓練的大型語言AI，具2,040億個參數。Naver表示會用來支援中小企及非AI專長的創作者發展業務。

各國科技巨頭之所以如此重視LLM，並強調參數量，乃因模型擴大規模後，其語言能力明顯得以提升。這在AI研發領域中，對於如何能製造出具真正智能的「通用AI」有重要意義。現時學界對這一點有所分歧，一派學者主張需要先理解人類思想、意識和理性，才能以此建立通用AI；另一派主張只要大幅增加運算能力和AI模型的規模，通用AI自然就會出現。張宏江深信，「大模型+大算力」是邁向通用AI的可行路徑。他預期大型AI模型未來將有如「發電廠」，把數據這「燃料」轉換成智能來驅動各種AI應用，是「AI下一個基礎平台」。

繼續閱讀：【科技．未來】語言AI恐承襲人類偏見 單靠倫理漂白如何釋疑？

（節錄）

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《把搜尋變成對話 語言AI恐承襲人類偏見》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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把搜尋變成對話 語言AI恐承襲人類偏見