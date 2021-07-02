撰文： 李美 最後更新日期： 2021-07-02 18:50

疫情淡市下，香港新晉影人近年頻推新作，其志可嘉；早前在台灣金馬獎榮獲七項提名的《手捲煙》，正是陳健朗演而優則導的處女作品。 導演以港產片常見的江湖犯罪類型切入，傳承多位前輩影人的風格，坊間普遍為此拍手；然而，致敬跟抄襲實屬一線之差，臨摹只是學習的一個進程，若想獨當一面，須自創風格。

早前在台灣金馬獎榮獲七項提名的《手捲煙》，正是陳健朗（圖）演而優則導的處女作品。（《歎息橋》劇照）

綜觀全片都流露出前輩影人風格。例如角色間豪氣干雲的男性情誼，像吳宇森；火氣十足的實感動作戲碼，像林嶺東；壓抑的黑夜氛圍及場面調度，像杜琪峯；退役英兵面對生活逼人的奇情設定，則像陳果……全片致敬位俯拾皆是，相關前輩的影迷或許叫好；但是，對新人而言又是否好事？

電影行業愈趨保守，疫情之下更加如是，特立獨行之作不易突圍，千篇一律才是票房保證。走自己的路，或許風險甚高，但回報也許更高；對比近年過分強調本土、說教的港產片，本片絕對可用「脫俗」形容。由同期上映的《濁水漂流》到此前的《幻愛》均有濃得刺鼻的言志味道，還安插社工之類角色，名正言順「教育」觀眾，這些新人導演亦往往如同「教師」化身。

相比之下，《手捲煙》則是一齣很純粹的光影創作，為藝術而藝術的一股清泉——或至少，其政治說教隱藏得宜，更令觀眾易於接受。片名《手捲煙》，顧名思義，主角關超（林家棟飾）的手捲煙是電影的重點之一，並由此引伸出男性的江湖情義。為旁人點煙，勝過千言萬語，兄弟情誼在心中，正是本片含蓄而具餘韻的註腳。「唔講一，唔講三，講義」、「唔講風，唔講雨，講咩？講雷」，都是這齣江湖片畫龍點睛的金句。

《手捲煙》以回歸後被解散的華籍英兵為切入點，主角關超因生活逼人而投身黑道，他與南亞裔小混混文尼（Bipin Karma飾）一同捲入江湖大追殺的漩渦，兩人頗有同是天涯淪落人的況味。

電影可說「寶物沉歸底」，導演的創作與調度好大程度凝縮在壓軸一場戲。過往黑幫片的高潮，多訴諸兩雄對決，本片之決戰卻大不尋常，絕對是港產片別開生面的新嘗試。導演在訪問中承認，參考了韓國經典《原罪犯》，並採用了高難度的長鏡頭處理。事實證明，這藝高人膽大的決定，突顯了這場戲的震撼力。

關超及文尼最後走到與黑幫攤牌的地步，與之搏鬥的同屬黑幫嘍囉，兩位黑道大佬則若無其事地安坐，如「睇戲」般見證手下與主角們鬥個你死我活，畫面暴烈與荒謬並存，帶來嶄新的電影觀感。最終香港大佬大口泰（袁富華飾）被手下辣雞（白只飾）殺死，關超亦身受重傷，而台灣大佬竹昇（太保飾）就拋下了一句「你們只會自己人打自己人」——這可說是全片最具政治諷刺的比喻……（節錄）

港產片《手捲煙》及《濁水漂流》先後在6月上映，兩位新晉導演陳健朗（左）及李駿碩都是來自英華書院。早前二人回校接受訪問，細談相識淵源。（葉志明攝）

上文刊登於第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《《手捲煙》處處流露前輩風格 致敬位俯拾皆是》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

271期《香港01》周報精選內容：

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