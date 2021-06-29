撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-06-29 20:01

在最先於印度發現的Delta變種新冠病毒上周傳入香港前，印度當局上周二（6月22日）宣布了將所謂的「Delta+」變種列為「受關注變種」之一，指其傳播力較高、能更強地連合在肺細胞之上，並有可能減低單株抗體反應。在全球各國開始擔心Delta變種將帶來新一波疫情之際，這種最先被英國記錄在案的新變種再一次警告人們疫情的終點尚未來臨。

Delta變種一直被認為是印度4、5月間疫情大爆發的元兇之一，目前在英國新增確診病例之中的佔比達九成以上，取代了首先在英國發現的Alpha變種，由於新增確診人數不斷上升，也令英國延遲了其原訂的解封計劃。

Delta變種一直被認為是印度4、5月間疫情大爆發的元兇之一。圖為6月24日，俄羅斯莫斯科一間疫苗中心。俄羅斯同樣受Delta變種衝擊，但全國接種人數僅14%，感染及死亡人數再度上升。（路透社）

目前，Delta變種已在近百個國家被發現，全球多地確診人數佔比不斷上升。根據上周一（6月21日）發布的一項初步研究，在美國，4月佔確診人數達七成的Alpha變種已逐漸被Delta取代，前者至6月中已降至42%水平。美國疾病控制和預防中心（CDC）上周亦指，Delta的比例在6月5至19日由9.9%急增至20.6%。有分析指出，到7月上旬，此比例將超過五成。

在零售與消閒場所的到訪人數只比去年疫情爆發前低數個百分點的美國，拜登當局已宣布無法達成7月4日獨立日前七成人至少打過一劑疫苗的目標。美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）就指Delta變種將是美國抗疫的「最大威脅」。

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《Delta變種再變 群體免疫或難上加難》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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