撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-06-30 12:00

上周一（6月21日），世界衞生組織（WHO）宣布支持由製藥公司、大學和非洲疾病控制及預防中心（Africa CDC）組成的南非機構，建立世界第一個新冠疫苗mRNA技術轉讓樞紐，旨在通過聯繫願意分享技術的組織與希望獲得技術的組織，促進技術轉讓。來自低收入和中等收入國家的製造商將獲得培訓、臨床和工業支持，以及世衞和mRNA技術擁有者提供的任何必要知識產權。

南非試點圖解疫苗分配不公

世衞之所以會選擇南非，皆因其既有產業優勢：由國有疫苗開發商、生物疫苗公司（Biovac）和埃弗里根生物製劑與疫苗公司（Afrigen Biologics）組成的工業聯合體早已有運營設施和可立即投入使用的備用產能；同時，南非過去已有技術轉讓經驗，自上世紀九十年代以來，南非在向發展中市場轉讓愛滋病藥物和傳統疫苗技術方面發揮了重要作用；而且，南非還擁有強大的監管機構和快速組織大規模臨床試驗的能力。

輝瑞、莫德納以及阿斯利康等疫苗均屬mRNA疫苗。（路透社）

在世衞上周一的新聞發布會上，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）感嘆，發展中國家「仍在為取得在北方製造的數十億劑疫苗而掙扎」。他說，該樞紐將通過促進本地疫苗生產幫助非洲擺脫不公平的局面，並透過疫苗開發和產能的發展讓非洲走上「自決之路」。

相較於平均至少一劑接種率接近五成的歐盟，目前只有不到3%的非洲人口接種了疫苗。世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指，在新聞發布會前一周，非洲大陸的確診和死亡人數增加了近40%。而在預購超過40億劑疫苗（幾乎是其人口10倍）的歐盟，同期確診和死亡人數則減少近40%。

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《世衞推mRNA技術轉讓 難救近火卻可展望未來》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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